به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ناظرپناهی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با بیان اینکه حمایت از کرامت انسانی محور اصلی این تفاهمنامه است، تصریح کرد: افراد تحت پوشش شامل مددجویان بهبودیافته ماده ۱۶، آسیبدیدگان اجتماعی معرفیشده توسط سازمان خدمات و مشارکتهای اجتماعی همچنین سایر جویندگان کار نیازمند هستند که دارای توان جسمی و شرایط لازم برای اشتغال باشند. این گروهها در گذشته اغلب در چرخههای غیررسمی و پرآسیب زبالهگردی حضور داشتند که کنترل و حذف آن از اهداف محوری این همکاری است.
وی در تشریح فرآیند اجرایی و عملیاتی این طرح گفت: نخستین گام، شناسایی و جذب افراد جامعه هدف است. پس از آن آموزشهای تخصصی در حوزههای مرتبط با مدیریت پسماند ارائه میشود و با معرفی به فرصتهای شغلی در طرحهایی مانند نوماند و تفکیک از مبدأ، عقد قرارداد رسمی و استقرار در محیطهای کاری استاندارد انجام میگیرد. علاوه بر این، سازمان مدیریت پسماند با ایجاد سازوکار نظارت و پشتیبانی پس از اشتغال، از تثبیت موقعیت شغلی افراد حمایت خواهد کرد تا از بازگشت دوباره آنان به چرخه آسیب جلوگیری شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان مدیریت پسماند با اشاره به اهمیت حمایت پس از اشتغال افزود: افراد بهبودیافته نیازمند پشتیبانی مستمر هستند؛ چه از منظر روانی و اجتماعی و چه در زمینه ایجاد امنیت شغلی. به همین دلیل، این سازمان همراه با سازمان خدمات و مشارکتهای اجتماعی، در کنار اشتغالزایی، برنامههایی برای مشاوره، نظارت مستمر و ارتباط نزدیک با کارفرمایان در نظر گرفته است تا بستر بازگشت پایدار آنان به جامعه فراهم شود.
ناظرپناهی در پایان خاطرنشان کرد: نتایج این برنامه تنها محدود به اشتغال افراد نخواهد بود؛ بلکه علاوه بر کاهش معضلات اجتماعی و بهداشتی زبالهگردی، به بهبود کیفیت خدمات شهری و ارتقای منظر عمومی پایتخت نیز منجر خواهد شد. در واقع این تفاهمنامه یک گام عملی برای بهرهگیری از ظرفیتهای انسانی در کنار توسعه مدیریت شهری است و میتواند الگویی برای سایر حوزههای اجتماعی شهرداری باشد.
