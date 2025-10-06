روحانی: تکمیل بیمارستان شهدای آبیک قزوین نیازمند حمایت ملی است

حجت‌الاسلام تقی روحانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت بیمارستان شهدای آبیک اظهار کرد: این بیمارستان عملاً اسمش بیمارستان است اما امکانات مورد انتظار یک بیمارستان واقعی را ندارد و بخش‌های زیادی از آن در شرایط نامطلوبی هستند. مردم شهرستان در بیمارستان دولتی با مشکلات جدی مواجه‌اند.

وی ادامه داد: حدود چهار تا پنج سال پیش یک خیر محترم برای توسعه بیمارستان کلنگ زد و مبالغ قابل توجهی بین ۱۲ تا ۱۶ میلیارد تومان صرف شد، اما به دلایلی پروژه متوقف شد و پیشرفت چندانی نداشت.

امام جمعه آبیک با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به استان قزوین گفت: در این سفر از استاندار، حجت‌الاسلام مظفری و خیرین درخواست شد تا منابع مالی لازم جمع‌آوری شود و خوشبختانه کمک‌های خوبی تأمین شد. اکنون نیاز است ساخت الحاقی بیمارستان آغاز شود، ولی موضوع ماده ۲۳ قانونی مانع استفاده از اعتبارات ملی است؛ اگر این ماده اعمال شود، دولت می‌تواند از منابع ملی برای تکمیل و تجهیز بیمارستان کمک کند.

حجت‌الاسلام روحانی در پایان افزود: تکمیل بیمارستان شهدای آبیک با همه امکانات و تجهیزات، یکی از آرزوهای مردم این شهرستان است و انتظار داریم با حمایت مسئولان و خیرین، این مرکز درمانی به وضعیت مطلوب برسد.