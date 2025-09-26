امام جمعه آبیک: اقتدار ایران در برابر تهدید پابرجا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین تقی روحانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مسجد حضرت ولی‌عصر (عج) برگزار شد، ضمن تبریک ماه ربیع‌الثانی و هفته دفاع مقدس، بر ضرورت تقوای الهی و حفظ ارزش‌های دینی و انقلابی تأکید کرد.

وی با اشاره به آیه ۱۳ سوره حجرات با بیان اینکه خداوند معیار عزت را تقوا قرار داده است، نه عنوان و جایگاه دنیایی، افزود: هرکس باتقواتر باشد، نزد خدا عزیزتر است؛ بنابراین باید مراقب اعمال خود باشیم و خداترسی را در زندگی جاری کنیم.

امام جمعه آبیک با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، ایثارگران و رزمندگان دفاع مقدس، گفت: هفته دفاع مقدس را علیرغم میل دشمنان گرامی می‌داریم، چرا که این یادآوری، تودهنی دیگری به آنان است و ایران بزرگ با خون شهدا و مقاومت ملت باقی مانده و باقی خواهد ماند.

وی با بیان اینکه از سخنرانی عقلانی و استوار دکتر پزشکیان در صحن سازمان ملل قدردانی می‌کنم، گفت: ایشان زبان ملت ایران و همه آزادگان جهان بودند و هیچ سخنرانی در مقر سازمان ملل جرأت چنین نطقی را ندارد و این مواضع قاطعانه شایسته تحسین است.

حجت‌الاسلام روحانی با اشاره به مواضع پیش‌دستانه رهبر معظم انقلاب پیش از این سخنرانی، تصریح کرد: رهبر انقلاب مواضع جمهوری اسلامی را به گوش جهانیان رساندند و برخی در داخل کشور نیز باید این پیام‌ها را بشنوند و درک کنند.

وی با مرور جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: در بدترین شرایط کشور، رهبر انقلاب با فرماندهی مستقیم خود، ایران را نجات دادند. دشمنان بدانند ملت ایران هرگز مذاکره با ذلت را نمی‌پذیرد و زیر بار آن نخواهد رفت.

امام جمعه آبیک هشدار داد: اگر دشمنان بار دیگر غلطی بکنند، پاسخ ملت ایران کوبنده‌تر از گذشته خواهد بود. در جنگ ۱۲ روزه دیدیم که آمریکا وقتی شکست خلف نامشروع خود را دید، درخواست آتش‌بس کرد.

وی تاکید کرد: اقتدار نیروهای مسلح ایران را همه دیدند و اگر دوباره خطا کنند، دیگر اثری از تل‌آویو باقی نخواهد ماند.

وی سه عامل مهم در پیروزی‌های دفاع مقدس را وحدت مردم، ایمان و باورهای دینی، و رهبری پیامبرگونه امام راحل و امام خامنه‌ای دانست و افزود: امروز دشمن باورهای دینی ملت را هدف گرفته و ولایت مطلقه فقیه را نشانه رفته است باید هوشیار باشیم.

حجت‌الاسلام روحانی در پایان، تأکید کرد: شهدا از ما حمایت از ولایت فقیه را می‌خواهند. این ولایت بود که کشور را در بحرانی‌ترین شرایط حفظ کرد.