به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی بعدازظهر یکشنبه در نشست شهرداران استان با معاون سازمان شهرداریهای کشور، با اشاره به ظرفیتهای راهبردی استان قزوین اظهار کرد: باید به توسعه زیرساختهای شهری، مقابله با بحرانهای زیستمحیطی، تقویت خدمات فرهنگی و اجرای دقیق قانون جوانی جمعیت توجه ویژه شود.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای استاندار قزوین، مدیرکل امور شهری و معاونان وزارت کشور، اظهار کرد: استان قزوین بهعنوان پایلوت اجرای طرح فیبر نوری، باید در مسیر هوشمندسازی شهری با سرعت بیشتری حرکت کند.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی گفت: زیرساختهای این طرح و بودجههای لازم فراهم شده و انتظار میرود این طرح بهزودی عملیاتی شود.
محمدبیگی با اشاره به چالشهای زیستمحیطی استان گفت: وجود ۱۵ شهرک و ناحیه صنعتی در استان موجب تولید گسترده پساب، پسماند، آلودگی هوا و خاک و فلزات سنگین شده است.
این نماینده مجلس گفت: با توجه به نقش قزوین در تأمین برق، امنیت غذایی و تولید ثروت ملی، تخصیص اعتبارات ویژه برای مقابله با این بحرانها ضروری است.
وی افزود: استان قزوین قطب تولید مواد شوینده، آرایشی، دارویی، بهداشتی و غذایی کشور است و کارکنان این صنایع باید بتوانند در محیطی ایمن و سالم فعالیت کنند. همچنین مدل مدیریت پایدار برای شهرهای کوچک زیر ۵۰ هزار نفر باید با جدیت دنبال شود چرا که این شهرها با کمبود سرانه خدماتی مواجهاند.
نماینده مردم قزوین در مجلس با تأکید بر لزوم تقویت مشارکت شهروندی گفت: شهرداران باید با ایجاد بازارچههای محلی، توسعه گردشگری، بومگردی و تقویت تعاونیها، سرمایههای مردمی را سامان دهند و دست شوراهای شهر را برای تصمیمگیری باز بگذارند.
محمدبیگی در ادامه به کمبود تجهیزات امداد و نجات و آتشنشانی در استان اشاره کرد و گفت: آتشسوزی اخیر در جنگلهای اطراف سیدان نشان داد که نبود ماشینآلات مناسب میتواند بحرانساز شود. استان قزوین بیش از ۴۰۰ کیلومتر راه روستایی آسفالتنشده دارد و خاموش کردن آتش در مناطق کوهستانی نیازمند تجهیزات ویژه است.
وی همچنین خواستار ارائه گزارش عملکرد سازمان شهرداریها در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شد و افزود: تخفیف در صدور پروانه ساخت، اختصاص فضاهای عمومی برای مادر و کودک در پارکها و بوستانها، و در اختیار قرار دادن سالنهای شهرداری برای مراسم ازدواج از جمله مواردی است که باید بهصورت شفاف به مجلس گزارش شود.
محمدبیگی با تأکید بر اینکه خدمات شهرداریها نباید صرفاً عمرانی و زیرساختی باشد، گفت: امنیت اجتماعی، آرامش بصری، حفظ فرهنگ اسلامی و سبک زندگی ایرانی اسلامی باید در طراحی شهری لحاظ شود. متأسفانه در بسیاری از فضاهای عمومی، امکانات مناسب برای استراحت مجزای بانوان و کودکان وجود ندارد و این موضوع باید اصلاح شود.
