۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۱۰

کشف ۲۴ دستگاه موتورسیکلت قاچاق در سمیرم

اصفهان _ فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم از کشف ۲۴ دستگاه موتورسیکلت کراس مینی، به ارزش ۳۰ میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ محمودرضا صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار مرد: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید رئیسیان حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیونت مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: پس از هماهنگی‌های لازم از این کامیونت بازرسی شد که ۲۴ موتورسیکلت کراس مینی خارجی همگی فاقد مدارک قانونی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم ادامه داد: ارزش موتورسیکلت‌های کشف شده توسط کارشناسان مربوطه ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی با اشاره به دستگیری راننده کامیونت در این خصوص اظهار کرد: پلیس با مخلان نظم اقتصادی کشور و قاچاقچیان کالا برخورد قاطع و قانونی می‌کند.

