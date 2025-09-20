  1. استانها
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۰۴

وقف سرمایه‌ای برای توسعه پایدار کشور است

همدان- استاندار همدان گفت: وقف سرمایه‌ای ماندگار و کلیدی برای توسعه پایدار کشور است که باید متناسب با نیاز روز هدایت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی بعدازظهر شنبه به مناسبت هفته وقف در نشست با مدیران اوقات استان همدان اظهار کرد: نیات واقفان باید با نیازهای روز جامعه هماهنگ شود و هدایت موقوفات در مسیر درست ضرورتی انکارناپذیر است.

وی با بیان اینکه همه نیازهای یک جامعه پیشرفته در تعالیم اسلام پیش‌بینی شده، افزود: از فرهنگ و آموزش تا سیاست، امنیت و مدیریت کشور، آموزه‌های قرآن کریم راهکارهایی دقیق و پایدار ارائه داده و منابعی همچون وقف، زکات و خمس از جمله پشتوانه‌های مالی معرفی شده‌اند.

استاندار همدان با اشاره به سابقه تاریخی ایرانیان در فرهنگ وقف گفت: در بررسی اسناد قدیمی، می‌توان دید که بخش قابل توجهی از نیازهای کشور در گذشته از همین محل تأمین شده است.

وی عنوان کرد: گذشتگان وقف را سرمایه‌ای برای نسل‌های بعد می‌دانستند که با مفهوم امروزین توسعه پایدار هم‌خوانی کامل دارد.

ملانوری‌شمسی تأکید کرد: مدیران باید موقوفات را در جهت توسعه و مولد بودن به کار گیرند؛ صرفاً حفظ منابع کافی نیست و باید آن‌ها را به ثروت و رفاه عمومی تبدیل کرد. به گفته استاندار، خداوند برکت واقعی وقف را تضمین کرده و هدف آن، ایجاد جامعه‌ای بدون نیازمند است.

وی با تأکید بر اینکه درآمد وقف باید هم صرف احیای آن و هم در راستای نیت واقف هزینه شود، عنوان کرد: اگر منابع تنها صرف پرداخت حقوق کارکنان شود، هدف اولیه محقق نخواهد شد. او همچنین لزوم توجه به حوزه‌هایی چون نخبه‌پروری، فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی را یادآور شد تا از مهاجرت استعدادها جلوگیری شود.

استاندار همدان خاطرنشان کرد: استان همدان پس از جایگاهش به عنوان شهر دانشگاهی، از ظرفیت وقف ارزشمندی نیز برخوردار است که با برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند به خدمت توسعه استان درآید.

ملانوری‌شمسی افزود: بهره‌گیری درست از این ظرفیت معنوی و مادی، تلفیق ایمان، تخصص و برنامه‌ریزی را می‌طلبد و موفقیت آن نیازمند همکاری همه‌جانبه است.

