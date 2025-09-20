به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی بعدازظهر شنبه به مناسبت هفته وقف در نشست با مدیران اوقات استان همدان اظهار کرد: نیات واقفان باید با نیازهای روز جامعه هماهنگ شود و هدایت موقوفات در مسیر درست ضرورتی انکارناپذیر است.

وی با بیان اینکه همه نیازهای یک جامعه پیشرفته در تعالیم اسلام پیش‌بینی شده، افزود: از فرهنگ و آموزش تا سیاست، امنیت و مدیریت کشور، آموزه‌های قرآن کریم راهکارهایی دقیق و پایدار ارائه داده و منابعی همچون وقف، زکات و خمس از جمله پشتوانه‌های مالی معرفی شده‌اند.

استاندار همدان با اشاره به سابقه تاریخی ایرانیان در فرهنگ وقف گفت: در بررسی اسناد قدیمی، می‌توان دید که بخش قابل توجهی از نیازهای کشور در گذشته از همین محل تأمین شده است.

وی عنوان کرد: گذشتگان وقف را سرمایه‌ای برای نسل‌های بعد می‌دانستند که با مفهوم امروزین توسعه پایدار هم‌خوانی کامل دارد.

ملانوری‌شمسی تأکید کرد: مدیران باید موقوفات را در جهت توسعه و مولد بودن به کار گیرند؛ صرفاً حفظ منابع کافی نیست و باید آن‌ها را به ثروت و رفاه عمومی تبدیل کرد. به گفته استاندار، خداوند برکت واقعی وقف را تضمین کرده و هدف آن، ایجاد جامعه‌ای بدون نیازمند است.

وی با تأکید بر اینکه درآمد وقف باید هم صرف احیای آن و هم در راستای نیت واقف هزینه شود، عنوان کرد: اگر منابع تنها صرف پرداخت حقوق کارکنان شود، هدف اولیه محقق نخواهد شد. او همچنین لزوم توجه به حوزه‌هایی چون نخبه‌پروری، فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی را یادآور شد تا از مهاجرت استعدادها جلوگیری شود.

استاندار همدان خاطرنشان کرد: استان همدان پس از جایگاهش به عنوان شهر دانشگاهی، از ظرفیت وقف ارزشمندی نیز برخوردار است که با برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند به خدمت توسعه استان درآید.

ملانوری‌شمسی افزود: بهره‌گیری درست از این ظرفیت معنوی و مادی، تلفیق ایمان، تخصص و برنامه‌ریزی را می‌طلبد و موفقیت آن نیازمند همکاری همه‌جانبه است.