به گزارش خبرنگار مهر، حسین فضلی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه بابیان اینکه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان تأمین و تدارک انواع کودهای شیمیایی و سموم کشاورزی و ماشین‌آلات موردنیاز کشاورزان را بر عهده دارد، گفت: بیشترین فعالیت این شرکت در تولید انواع کودهای شیمیایی است.

وی بابیان اینکه این شرکت توانایی تولید انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسته را دارد، گفت: از ابتدای سال ۲۹ هزار تن کود ازته، ۱۱ هزار تن کود فسفردار و ۱۶۹۰ تن کود پتاسه تولید شده است.

وی افزود: تا پایان سال زراعی نیز ۸۰ هزار تن انواع کود شیمیایی تامین و ازطریق شبکه های توزیع در اختیار کشاورزان استان همدان قرار خواهد گرفت.

فضلی به توزیع و ساماندهی کودهای شیمیایی موجود در بازار نیز اشاره کرد و گفت: به منظور ساماندهی کودهای شیمیایی موجود در بازار شرکت خدمات کشاورزی استان در تولید و توزیع ۲۲ نوع کود وارد شده تا کودهای باکیفیت در اختیار کشاورز قرار گیرد.

وی بابیان اینکه به جز سه نوع کود اصلی ۲۲ نوع کود توسط این شرکت تامین و توزیع می شود، بیان داشت: برنامه ریزی ها برای استفاده از توان این شرکت انجام شده و این شرکت توانایی انواع کودهای شیمیایی را دارد.

امسال ۳۴۰۰ تن بذر تامین و تولید شده است

رئیس شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان بابیان اینکه از ابتدای سال ۳۴۰۰ تن بذر توسط این شرکت تامین و تولید شده است، گفت: برای تامین و تدارک هزارتن بذر جو نیز اقدام شده است.

فضلی بابیان اینکه تمام این تولیدات در اختیار کشاورزان قرار گرفته است، بیان کرد: پایش هایی به صورت پراکنده از انواع کودهای مورد نیاز کشاورزان در بازار انجام شده است.

وی با بیان اینکه تعدادی از افراد در قالب بخش های خصوصی کودهایی را وارد بازار می کنند که کیفیت خوبی ندارد، گفت: با فعال سازی بخش توزیع، این بخش ساماندهی خواهدشد.

فضلی بیان داشت: سعی شده با ساماندهی کودهای بی کیفیت در بازار و فعال سازی بخش توزیع، کودهای با کیفیت در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

رئیس شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان برگزاری ۱۲ گردهمایی و کارگاه آموزشی در شهرستان های استان، برگزاری سه کارگاه آموزشی ویژه گیاه کلزا و تشکیل کارگاه مکانیزاسیون کشاورزی استان را از جمله برنامه های این شرکت عنوان کرد و افزود: در خصوص حمل و نقل نهاده های کشاورزی از خارج و درون استان سه مناقصه حمل و نقل نیز برگزار شده است.

فضلی بابیان اینکه این شرکت با توجه به نگرانی های موجود در توزیع کالای سالم اقدام به اخذ مجوز فروشندگی سموم باکیفیت کرده است، عنوان کرد: سالانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ نوع نهاده کشاورزی توسط این شرکت تامین می شود.

باید کالای با کیفیت در اختیار کشاورزان قرار گیرد

وی بابیان اینکه هدف نهایی این است که کالای با کیفیت در اختیار کشاورزان قرار گیرد، بیان کرد: برای دست یابی بهتر و راحت تر کالاها به کشاورزان دو سیستم حمل و نقل استانی و خارج استانی فعال شده است.

رئیس شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان بابیان اینکه نهاده های تکلیفی کودهای شیمیایی یارانه دار هستند، اظهارداشت: یکی از مزیت های کنترل کیفی این است که روند توزیع کودهای شیمیایی در بازار ساماندهی می شود.

فضلی بابیان اینکه در بخش خصوصی عده ای به کیفیت کودهای شیمیایی دست می برند، گفت: امکان تخلف در سیستم شرکت خدمات حمایتی وجود ندارد و بهترین کودها و نهاده های کشاورزی را در اختیار کشاورزن قرار می دهد.

وی بابیان اینکه تامین نهاده های کشاورزی را به دوبخش تبدیل کرده ایم و هدف اصلی تامین کود از بنادرو منابع تولیدی است، افزود: این کار کاهش هزینه حمل و نقل دولت را به همراه خواهد داشت.

رئیس شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان بابیان اینکه این شرکت ۲۰ هزار تن ظرفیت انباری دارد، عنوان کرد: تلاش شرکت خدمات حمایتی دراین است که سالانه ۱۵ تا ۲۰ هزار تن ذخیره انباری داشته باشد.

در حال حاضر ۱۸ هزارتن کود ذخیره وجود دارد

فضلی بابیان اینکه در حال حاضر ۱۸ هزارتن کود ذخیره وجود دارد، گفت: نگرانی در خصوص تامین وتدارک کودهای شیمیایی مورد نیاز کشاورزان وجود ندارد.

رئیس شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان بابیان اینکه تامین سموم باکیفیت استان از دیگر اهدف این شرکت است، گفت: باتوجه به اینکه دولت تهیه و توزیع سموم را به بخش های خصوصی واگذار کرده در این شرکت نیز برنامه ریزی های لازم برای تولید سموم انجام خواهد شد.

فضلی بابیان اینکه شرکت خدمات حمایتی توانای فعالیت در تمام نهادهای کشاورزی را دارد، بیان داشت: کودهای بدون کنترل در اختیار کشاورزان قرار نخواهد گرفت.

وی بابیان اینکه طبق بررسی های انجام شده در کودهایی که توسط بخش خصوص در بازار توزیع شده است نشانه های زیادی ازتخلف و بی کیفتی و غیراستاندارد بودن وجود داشته است، افزود: تقریبا ۱۵ درصد کودهای موجود در بازار غیر استاندارد است.

رئیس شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان از راه اندازی باشگاه مشتریان کشاورزی در سال آینده خبر داد و گفت: این باشگاه وظیفه آموزش و اطلاع رسانی را خواهد داشت.

فضلی بابیان اینکه این باشگاه در برخی از استان ها به صورت پایلوت راه اندازی شده است، بیان کرد: این باشگاه در سال آینده در همدان نیز راه اندازی خواهد شد و در حال حاضر نیز چهار سایت فراوانی بذر در استان فعال است.

وی بابیان اینکه ۷۰ هزار تن بذر کلزا به استان های دیگر ارسال شده است، بیان کرد: شرکت خدمات حمایتی توان توزیع نهال را خواهد داشت و سعی شده در سال آینده نمایشگاه نهال در استان همدان راه اندازی شود.

رئیس شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان بابیان اینکه این شرکت ۴۰ شعبه در سراسر کشوردارد، بیان کرد: این شرکت با ۶۰ کارگزار در استان وظیفه تامین و تدارک و حمل و نقل نهاد های کشاورزی برای کشاورزان را برعهده دارد.