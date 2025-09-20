به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه ارتباطات کمیته آماتوری انجمن نجوم ایران اعلام کرد: در این برنامهها، گروهها و انجمنهای نجومی با استفاده از تلسکوپ، امکان تماشای نزدیکترین و بهترین موقعیت رصدی این سیاره و حلقههای باشکوه آن را برای عموم مردم فراهم میکنند.
سیاره زحل با حلقههای مشهور و زیبایش، در شامگاه یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ در وضعیت مقابله قرار میگیرد. در این شرایط، سیاره زمین درست بین خورشید و زحل واقع میشود و به این ترتیب زحل از هر زمان دیگری در طول یک سال آینده به زمین نزدیکتر خواهد بود. فاصله سیاره زحل تا زمین در این حالت حدود یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون کیلومتر است که تقریباً ۲۰۰ میلیون کیلومتر نزدیکتر از شرایط معمول قرار دارد.
اکنون که سیاره زحل در مقابله قرار دارد، همزمان با غروب خورشید از مشرق طلوع میکند، نیمهشب به بیشترین ارتفاع خود از افق جنوبی میرسد و تقریباً همزمان با طلوع خورشید در مغرب پنهان میشود. به این ترتیب، علاقهمندان فرصت خواهند داشت تا در تمام طول شب با چشم غیر مسلح به تماشای «ارباب حلقههای منظومه شمسی» بنشینند و حلقههایش را با تلسکوپ ببینند.
اخترشناسان میگویند «مقابله زحل» بهترین زمان برای دیدن این سیاره است. در چنین شرایطی، علاقهمندان میتوانند نه تنها خود سیاره زحل بلکه حلقهها و حتی برخی از قمرهای بزرگ آن مانند تیتان، رئا، دیون و تتیس را با تلسکوپهای بزرگ آماتوری مشاهده کنند.
خسرو جعفریزاده، مسئول کارگروه ترویجی کمیته آماتوری انجمن نجوم ایران درباره اهمیت این رویداد گفت: برگزاری برنامههای عمومی رصدی به مناسبت قرارگیری سیاره زحل در وضعیت مقابله، فرصتی ارزشمند است تا مردم، بهویژه نسل جوان، با زیباییهای آسمان شب و علم نجوم ارتباط نزدیکتری برقرار کنند. زحل یکی از شگفتانگیزترین سیارات منظومه شمسی است و دیدن آن از پشت چشمی تلسکوپ، تجربهای فراموشنشدنی برای هر فرد خواهد بود. ما امیدواریم این برنامهها بتوانند انگیزهای تازه برای گسترش فعالیتهای علمی و ترویجی در جامعه ایجاد کنند.
جدول کامل رویدادها شامل زمان، مکان و نام انجمنهای برگزارکننده، از سوی کمیته آماتوری انجمن نجوم ایران منتشر شده و در دسترس علاقهمندان قرار دارد. گفتنی است حضور در این برنامهها رایگان بوده و همه علاقهمندان میتوانند در آن شرکت کنند.
فهرست مراکز برگزار کننده رصد عمومی سیاره زحل در سراسر کشور
|
نام شهر
|
برگزارکننده
|
تاریخ
|
ساعت آغاز و پایان
|
تجهیزات رصدی
|
نشانی محل برگزاری برنامه
|
اراک
|
گروه آموزش نجوم لیبرا
|
۳۰ شهریور
|
۱۹ تا ۲۴
|
تلسکوپ، دوربین دوچشمی، دوربین عکاسی
|
جاده خمین، ابتدای روستای رودباران
|
اهواز
|
پیشگامان آسمان شب (خانه نجوم اهواز)
|
۳۰ شهریور
|
۱۹:۳۰ تا ۲۲:۳۰
|
تلسکوپ ۸ اینچ دابسونی. تلسکوپ ۶ اینچ دابسونی. تلسک وپ۹۰ میلیمتر شکستی
|
زیتون، کارمندی، ملی راه، کمربندی بهزاد شهر، پارک بهزاد شهر (فرشید ۱)
|
بانه
|
گروه تیشک
|
۳۰ شهریور
|
۲۰ تا ۲۴
|
تلسکوپ
|
کردستان بانه، روستای میرحسام
|
بم
|
انجمن نجوم شهرستان بم
|
۱ مهر
|
۱۸ تا ۲۳
|
۴ دستگاه تلسکوپ ۱۰ اینچ
|
بلوار حوزه و دانشگاه، فرهنگسرای شهرداری شهرستان بم
|
تبریز
|
پژوهشکده فیزیککاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز با همکاری شرکت رهپویان اطلس آسمان
|
۳۰ شهریور
|
۱۸ تا ۲۱
|
۴ تلسکوپ، آسمان نما
|
دانشگاه تبریز، پژوهشکده فیزیککاربردی و ستارهشناسی، ساختمان و محوطه افلاکنما
|
تهران
|
رصدخانه زعفرانیه
|
۳۰ شهریور
|
۱۹ تا ۲۲
|
چند دستگاه تلسکوپ و دوربین دوچشمی
|
خیابان ولیعصر، خیابان سرلشگر فلاحی (زعفرانیه سابق)، بوستان زعفرانیه، رصدخانه آموزشی زعفرانیه (راز)
|
تهران
|
گنبد مینا
|
۹ مهر
|
۱۹ تا ۲۱
|
پنج دستگاه تلسکوپ، از جمله ۱۶ اینچ دابسونی
|
بزرگراه حقانی، بوستان آب و آتش، آسماننمای گنبد مینا
|
تهران
|
گروه ایتی
|
۳۰ شهریور
|
بعد از غروب خورشید تا ۲۳
|
چند دستگاه تلسکوپ
|
سعادت آباد میدان هنر بلوار حقشناس بام سعادت آباد
|
تهران
|
غرفه رصد آسمان باشگاه انقلاب
|
۳ شهریور و ۲ تا ۴ مهر
|
۱۹:۳۰ تا ۲۳:۳۰
|
تلسکوپ ۱۴ اینچی و تلسکوپ ۱۰ اینچ و غرفه ماکت و مدلهای نجومی
|
خیابان سئول، خیابان نمایشگاه، درب شمالی مجموعه ورزشی انقلاب، جاده تندرستی، ورودی مجموعه گلف، نبش پات کافه
|
خرم آباد
|
رصدخانه کاسین لرستان
|
از ۲۹ شهریور تا ۲ مهر
|
۱۹ تا ۱ بامداد
|
انواع تلسکوپهای شکستی و بازتابی
|
لرستان، خرم آباد، خیابان شریعتی بام شهر مجتمع علمی، تحقیقاتی و گردشگری رصدخانه کاسین لرستان
|
سعادتشهر
|
انجمن نجوم آسمان پاسارگاد
|
۳۰ شهریور تا ۳ مهر
|
۱۹ تا ۲۰:۳۰
|
تلسکوپ ۱۲ اینچ دابسونی و ۱۱ اینچ اشمیت
|
میدان بسیج سعادت شهر
|
شیراز
|
گروه گردشگری و آموزشی نجوم کارباشیا
|
۳۰ شهریور
|
۲۰ تا ۲۲
|
تلسکوپ
|
شیراز جنب موزه هفت تنان
|
ضیاآباد
|
دبیرستان شهید محسن لشگری
|
۳۰ و ۳۱ شهریور
|
۲۰ تا ۲۳
|
تلسکوپ
|
قزوین، ضیاءآباد، روستای یام چشمه
|
کاشان
|
انجمن نجوم سپهر کاشان
|
۳ و ۴ مهر
|
۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰
|
تلسکوپ هشت اینچ
|
میدان ۱۵ خرداد، پارک بزرگ شهر
|
کرمان
|
انجمن نجوم کرمان (موسسه مردم نهاد نوآوران نجوم کارمانیا)
|
۳۰ شهریور
|
۱۹ تا ۲۱
|
تلسکوپ دابسونی ۱۰ اینچ
تلسکوپ دابسونی ۸ اینچ
|
کرمان، تله کابین میثاق ملل کرمان
|
گلبهار
|
نجوم گلبهار مؤسسه آسمان نِگری سُها
|
از ۳۰ شهریور تا ۲ مهر
|
از غروب خورشید تا ٢٣
|
٢ دستگاه تلسکوپ
|
شهر گلبهار به صورت محله محور و روستا محور فعالیت میکنیم
|
لار
|
رصدخانه لارستان
|
۳۰ شهریور
|
۱۹ تا ۲۳
|
تلسکوپ ۱۴ اینچ سلسترون
|
فارس، لار، جنب دارالرحمه، رصدخانه لارستان
|
مشهد
|
فرهنگسرای علو م و نجوم شهرداری مشهد و انجمن نجوم مشهد
|
۱ مهر
|
۲۰ تا ۲۳
|
۵ دستگاه تلسکوپ
|
بوستان کوهسنگی مشهد، فرهنگسرای علوم و نجوم
|
مشهد
|
انجمن نجوم مشهد و رصدخانه دانشگاه فردوسی مشهد
|
۳۰ و ۳۱ شهریور
|
۲۰ تا ۲۲
|
۳ دستگاه تلسکوپ (۱۱۴ میلیمتر تا ۱۴ اینچ)
|
میدان آزادی، دانشگاه فردوسی، رصدخانه دانشکده علوم (نیاز به ثبتنام رایگان دارد)
|
مشهد
|
انگاریوم، آسماننمای دانشگاه فردوسی مشهد
|
۱ مهر
|
۱۹ تا ۲۰
|
دو تلسکوپ ۱۰ و ۸ اینچی
|
میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، بین دانشکده علوم و درب کلانتری، انتهای خیابان پارک علم و فناوی، ساختمان انگاریوم (نیاز به ثبتنام رایگان دارد)
|
نور
|
انجمن نجوم نور
|
۲۹ تا ۳۱ شهریور
|
۲۰ تا ۲۲
|
تلسکوپ
|
خیابان حافظ، تقاطع خیابان فردوسی، کوچه غزل ۱۷/۱، مدرسه زنده یاد سید عباس حسینی
|
نیشابور
|
گروه نجوم زاوش
|
۳۰ شهریور و ۲ مهر
|
۱۹ تا ۲۱
|
تلسکوپ ۱۲ اینچ دابسونی مید
|
انتهای خیابان ۱۵ خرداد، محوطه فرهنگسرای سیمرغ
|
نیشابور
|
گروه ماهنوردان
|
۳۰ شهریور
|
۱۹ تا ۲۱
|
تلسکوپ تال و اسکای واچر
|
نیشابور، فرهنگسرای سیمرغ
|
یزد
|
موسسه نجوم آسمان شب کویر
|
۲۹ و ۳۰ شهریور
|
۱۸ تا ۲۰
|
دو تلسکوپ ۸ اینچ
|
۲۹ شهریور: بلوار طالقانی، کوچه حنا، باشگاه علمی پژوهشی جوان
