نسخه واحد بانکی برای پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری ظهر شنبه در نشست مشترک شورای هماهنگی بانکها و شورای مسکن استان با موضوع تسهیلات نهضت ملی مسکن با بیان اینکه تقاضا برای دریافت تسهیلات بالاست و مدیریت آن کار آسانی نیست، اظهار کرد: معرفی بیش از ظرفیت به بانکها تا حدی پذیرفتنی است، اما لازم است هماهنگی بسیار دقیق و حسابشده بین تمام نهادها برقرار باشد.
استاندار خراسان رضوی افزود: فرآیندی باید تعریف شود که همه بانکها آن را بهطور یکسان اجرا کنند. از شورای هماهنگی بانکها میخواهیم به این رویه واحد برسد و تجربه بانکها در این مسیر بهکار گرفته شود.
وی با بیان اینکه اختلاف آماری در شرایطی که سامانه واحد وجود دارد بیمعناست، تصریح کرد: اگر یکی از بانکها میتواند بیش از ۵۰ درصد پرداختی داشته باشد، سایر بانکها هم میتوانند. این اختلافها پذیرفتنی نیست و باید وحدت رویه وجود داشته باشد.
مظفری با اشاره به تجربه بالای مدیران استان افزود: مدیران خراسان رضوی از باتجربهترین مدیران کشور هستند و معمولاً کارکشتهترین افراد بهعنوان مدیرکل منصوب میشوند. بنابراین باید با فاصله، رتبه اول کشور را در این حوزه کسب کنیم.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به هزینههای بالای مردم و محدودیت منابع گفت: باید منابع محدود خود را با حداکثر بهرهوری استفاده کنیم. نمیتوان انتظار داشت نیروهای تخصصی برای همه موضوعات وقت کافی بگذارند و نباید منتظر ابلاغ بمانیم. بهویژه از سیستم بانکی میخواهیم پیشنهادهای خود را ارائه دهند. هرچه ارتباطات را تقویت کرده و از این ارتباطات بهره ببریم، نتیجه مثبتتری خواهیم گرفت.
وی خاطرنشان کرد: مباحث و نظراتی که در این جلسه مطرح شد و مخالفتی نسبت به آنها نبود، بهعنوان مصوبات شناخته شده و باید پیگیری شود. تشکیل کارگروهها و کمیسیونهای تخصصی ذیل این جلسه اقدام مثبتی است.
