استفاده از کتابخانه‌های عمومی برای برنامه‌های فرهنگی و ترویج نماز

بندرعباس-مدیرکل کتابخانه‌های عمومی هرمزگان با بیان اینکه نماز ستون دین و محور فرهنگ است، گفت: اقامه نماز جماعت و ایجاد نمازخانه‌های استاندارد در کتابخانه‌ها در اولویت برنامه‌ها قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای اداری اقامه نماز با حضور، انوشیروان پیش دار، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان، حجت الاسلام محمد اعتمادی، مدیر ستاد اقامه نماز استان و جمعی از مسئولین و کارشناسان در اداره کل کتابخانه های عمومی هرمزگان برگزار شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان، با تأکید بر اهمیت فریضه واجب نماز گفت: اقامه نماز جماعت و اول وقت از وظایف اصلی دستگاه‌های فرهنگی است و باید در همه ادارات و کتابخانه‌ها مورد توجه جدی قرار گیرد.

پیش دار با اشاره به کمبود فضای استاندارد نمازخانه در برخی کتابخانه‌ها افزود: طراحی کتابخانه‌های جدید شامل ساخت نمازخانه مناسب با دسترسی آسان و ظرفیت کافی برای بانوان و آقایان است.

وی همچنین از اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری، نمایشگاه‌ها و معرفی کتاب‌های مرتبط با نماز در ۷۳ کتابخانه عمومی استان خبر داد.

در ادامه حجت‌الاسلام محمد اعتمادی، دبیر ستاد اقامه نماز، با تأکید بر اهمیت توسعه فرهنگ نماز در ادارات و کتابخانه‌ها، گفت: برگزاری نماز جماعت، احداث و تجهیز نمازخانه‌ها، و اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی تنها بخشی از رسالت ماست؛ بخش اصلی شامل بومی‌سازی تفاهم‌نامه‌های مرکزی، مستندسازی فعالیت‌ها و اشاعه فرهنگ نماز در طول سال است.

اعتمادی خاطرنشان کرد: کتابخانه‌های عمومی می‌توانند با ارائه محتوای روزانه و برنامه‌های هنری و فرهنگی، نقش مؤثری در ترویج نماز داشته باشند.

وی در پایان تأکید کرد: با برنامه‌ریزی دقیق، پیگیری تفاهم‌نامه‌ها و مشارکت جمعی، دستگاه‌های اجرایی استان می‌توانند فرهنگ نماز را در سطح جامعه گسترش دهند و جایگاه این فریضه الهی را ارتقا بخشند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی هرمزگان و مسئولان ستاد اقامه نماز در پایان ابراز امیدواری کردند که با برنامه‌ریزی دقیق و توجه مستمر، شاهد ارتقای جایگاه نماز و گسترش فرهنگ آن در میان اقشار مختلف به‌ویژه نسل جوان باشیم.

