به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای اداری اقامه نماز با حضور، انوشیروان پیش دار، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان، حجت الاسلام محمد اعتمادی، مدیر ستاد اقامه نماز استان و جمعی از مسئولین و کارشناسان در اداره کل کتابخانه های عمومی هرمزگان برگزار شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان، با تأکید بر اهمیت فریضه واجب نماز گفت: اقامه نماز جماعت و اول وقت از وظایف اصلی دستگاه‌های فرهنگی است و باید در همه ادارات و کتابخانه‌ها مورد توجه جدی قرار گیرد.

پیش دار با اشاره به کمبود فضای استاندارد نمازخانه در برخی کتابخانه‌ها افزود: طراحی کتابخانه‌های جدید شامل ساخت نمازخانه مناسب با دسترسی آسان و ظرفیت کافی برای بانوان و آقایان است.

وی همچنین از اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری، نمایشگاه‌ها و معرفی کتاب‌های مرتبط با نماز در ۷۳ کتابخانه عمومی استان خبر داد.

در ادامه حجت‌الاسلام محمد اعتمادی، دبیر ستاد اقامه نماز، با تأکید بر اهمیت توسعه فرهنگ نماز در ادارات و کتابخانه‌ها، گفت: برگزاری نماز جماعت، احداث و تجهیز نمازخانه‌ها، و اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی تنها بخشی از رسالت ماست؛ بخش اصلی شامل بومی‌سازی تفاهم‌نامه‌های مرکزی، مستندسازی فعالیت‌ها و اشاعه فرهنگ نماز در طول سال است.

اعتمادی خاطرنشان کرد: کتابخانه‌های عمومی می‌توانند با ارائه محتوای روزانه و برنامه‌های هنری و فرهنگی، نقش مؤثری در ترویج نماز داشته باشند.

وی در پایان تأکید کرد: با برنامه‌ریزی دقیق، پیگیری تفاهم‌نامه‌ها و مشارکت جمعی، دستگاه‌های اجرایی استان می‌توانند فرهنگ نماز را در سطح جامعه گسترش دهند و جایگاه این فریضه الهی را ارتقا بخشند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی هرمزگان و مسئولان ستاد اقامه نماز در پایان ابراز امیدواری کردند که با برنامه‌ریزی دقیق و توجه مستمر، شاهد ارتقای جایگاه نماز و گسترش فرهنگ آن در میان اقشار مختلف به‌ویژه نسل جوان باشیم.