به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا دوشنبه شب در نشست شورای اقامه نماز شهرستان با محوریت بررسی برنامه‌های فرهنگی و آموزشی در حوزه نماز با اشاره به اهمیت اقامه نماز در ارتقای سلامت معنوی جامعه گفت: نماز نه تنها یک فریضه دینی، بلکه عامل تربیت روح، تقویت ایمان و ایجاد نظم و آرامش در زندگی فردی و اجتماعی است.

فرماندار کنگان افزود: ترویج این فرهنگ، از مؤثرترین راهکارها برای تعالی اخلاقی و فرهنگی جامعه به شمار می‌رود.

برگزاری نماز جماعت در ادارات و فراهم‌سازی شرایط حضور کارکنان در نماز اول وقت، برنامه‌ریزی برای اقامه نماز جماعت در مدارس و اجرای برنامه‌های فرهنگی آموزشی مرتبط، بهسازی و تجهیز نمازخانه‌های پارک‌ها و فضاهای عمومی، بررسی وضعیت نمازخانه‌های بین‌راهی و رفع نیازهای آنها و استمرار برنامه‌های فرهنگی و آموزشی برای توسعه فرهنگ اقامه نماز از موضوعات مطرح شده در این نشست بود.