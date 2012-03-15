374 کانون مساجد شناسنامه دار در مازندران شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی صبح پنجشنبه در جلسه ستاد اقامه نماز مازندران در استانداری افزود: حضور مدیران در جلسات ستاد اقامه نماز برای ترویج این فرهنگ معنوی بین آحاد جامعه باید بیشتر شود.

وی اظهار داشت: نماز انسان را از هرگونه بداخلاقی و زشتی و پلیدی دور خواهد کرد و زندگی سعادتمندانه ای را برای انسانها به دنبال خواهد داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به اینکه 374 کانون فرهنگی شناسنامه دار در استان شناسایی شده است، تصریح کرد: 147 هزار نفر عضو کانونهای فرهنگی هنری مساجد هستند.

ابراهیمی با بیان اینکه سه کتابخانه عمومی، باز و تخصصی برای ترویج فرهنگ نماز در استان فعالیت می کنند، یادآور شد: حضور تشکلهای دانش آموزی در مساجد برای ترویج فرهنگ نماز بسیار ستودنی است.

وی با اشاره به توزیع 150 هزار بروشور و امکانات تبلیغی با مقوله نماز بین مسافران نوروزی، افزود: چهار هزار و 105 مسجد در مازندران وجود داشته که تنها هزار امام جماعت دارد.

دبیر ستاد اقامه نماز مازندران با تاکید بر حضور بیشتر دانشجویان در نمازخانه های دانشگاهها، اظهار داشت: احکام دینی و عقیدتی در نمازخانه های دانشگاهها باید بیشتر آموزش داده شود.

وی با اشاره به کمبود سکوهای اقامه نماز در جاده های استان، افزود: ادارات گردشگری و پایانه ها باید نسبت به زیباسازی نمازخانه های مساجد بین راهی و رستورانها اقدامات بیشتری صورت دهند.

ابراهیمی با بیان اینکه هنوز بسیاری از مجتمع های ساحلی استان فاقد نمازخانه است، اظهار داشت: عدم وجود نمازخانه در شهرکهای ساحلی یک معضل بوده که باید رفع شود.