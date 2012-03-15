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۲۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۴۶

ابراهیمی عنوان کرد:

374 کانون مساجد شناسنامه دار در مازندران شناسایی شد

374 کانون مساجد شناسنامه دار در مازندران شناسایی شد

ساری - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد اقامه نماز مازندران از شناسایی 374 کانون مساجد شناسنامه دار در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی صبح پنجشنبه در جلسه ستاد اقامه نماز مازندران در استانداری افزود: حضور مدیران در جلسات ستاد اقامه نماز برای ترویج این فرهنگ معنوی بین آحاد جامعه باید بیشتر شود.

وی اظهار داشت: نماز انسان را از هرگونه بداخلاقی و زشتی و پلیدی دور خواهد کرد و زندگی سعادتمندانه ای را برای انسانها به دنبال خواهد داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به اینکه 374 کانون فرهنگی شناسنامه دار در استان شناسایی شده است، تصریح کرد: 147 هزار نفر عضو کانونهای فرهنگی هنری مساجد هستند.

ابراهیمی با بیان اینکه سه کتابخانه عمومی، باز و تخصصی برای ترویج فرهنگ نماز در استان فعالیت می کنند، یادآور شد: حضور تشکلهای دانش آموزی در مساجد برای ترویج فرهنگ نماز بسیار ستودنی است.

وی با اشاره به توزیع 150 هزار بروشور و امکانات تبلیغی با مقوله نماز بین مسافران نوروزی، افزود: چهار هزار و 105 مسجد  در مازندران وجود داشته که تنها هزار امام جماعت دارد.

دبیر ستاد اقامه نماز مازندران با تاکید بر حضور بیشتر دانشجویان در نمازخانه های دانشگاهها، اظهار داشت: احکام دینی و عقیدتی در نمازخانه های دانشگاهها باید بیشتر آموزش داده شود.

وی با اشاره به کمبود سکوهای اقامه نماز در جاده های استان، افزود: ادارات گردشگری و پایانه ها باید نسبت به زیباسازی نمازخانه های مساجد بین راهی و رستورانها اقدامات بیشتری صورت دهند.

ابراهیمی با بیان اینکه هنوز بسیاری از مجتمع های ساحلی استان فاقد نمازخانه است، اظهار داشت: عدم وجود نمازخانه در شهرکهای ساحلی یک معضل بوده که باید رفع شود.

کد مطلب 1560598

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