دستگیری ۳ نفر مظنون به قتل در مرند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اسدیان روز جمعه در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی اعلام مرکز پلیس ۱۱۰ شهرستان مبنی بر درگیری و نزاع دسته جمعی منجر به قتل در یک مراسم عروسی (در یکی از تالارهای مرند) بلافاصله مأموران پلیس آگاهی جهت بررسی موضوع در محل حاضر و مشاهده می‌کنند متأسفانه یک نفر بر اثر ضربات چاقو به قتل رسیده است.

وی افزود: با هوشیاری مأموران پلیس آگاهی، ۳ نفر مظنون به قتل در کمتر از یک ساعت در باغات اطراف مرند شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند گفت: پرونده در حال رسیدگی بوده و اخبار تکمیلی متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.