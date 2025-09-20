به گزارش خبرنگار مهر، مجید کوهی اظهار کرد: روز یکشنبه اوج فعالیت سامانه بارشی در استان خواهد بود. در این مدت بارش باران بهصورت رگبار و رعدو برق در اغلب نقاط استان رخ میدهد و در ارتفاعات نیز بارش برف پیشبینی میشود. شدت بارشها در نوار شرقی، نیمه شمالی استان و مناطق کوهستانی سبلان و نواحی همجوار با گیلان قابل توجه خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان افزود: با فعالیت این سامانه، کاهش محسوس دما، وزش بادهای شرقی و مهآلودگی آسمان بهویژه در گردنههای الماس و حیران رخ خواهد داد.
به گفته وی، فعالیت اصلی سامانه تا قبل از ظهر دوشنبه ادامه دارد و پس از آن بارشها بهصورت پراکنده تا صبح سهشنبه یکم مهر در استان تداوم خواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به صدور هشدار سطح زرد، توصیه میشود رانندگان در جادههای کوهستانی با احتیاط تردد کنند، بهرهبرداران کشاورزی و باغداران برداشت محصولات خود را تسریع کنند، دامداران و عشایر از چرای دام در ارتفاعات خودداری نمایند و تدابیر لازم برای مدیریت دما در گلخانهها، مرغداریها و کندوهای زنبورعسل اتخاذ شود.
