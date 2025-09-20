گیلان در آماده‌ باش کامل؛ پیش‌ بینی بارش ۱۰۰ میلی‌ متری باران

محمد علی ویشگاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور هشدار نارنجی هواشناسی اظهار کرد: همه مرخصیهای فرمانداران، شهرداران و اعضای ستاد بحران لغو شده و مدیریت بحران استان در آماده باش کامل به سر میبرد.
وی با اشاره به پیش بینی بارش ۱۰۰ میلی متری باران افزود: پیش بینی میشود دمای هوای استان بین ۴ تا ۸ درجه کاهش یابد.
ویشگاهی یادآورشد: بیشترین نقاط درگیر و پراکندگی بارندگی، شهرهای غرب استان مانند آستارا، تالش و رضوانشهر و همچنین ارتفاعات غربی گیلان است.
مدیر کل بحران استانداری گیلان ادامه داد: با توجه به احتمال وقوع سیلاب بر اثر بارندگیهای شدید در بالادست، مردم از توقف در حاشیه رودخانهها و بستر مسیلها و بر پا کردن چادرهای مسافرتی و توقف درحاشیه رودخانهها خودداری کنند.
ویشگاهی با تاکید بر خودداری از هرگونه فعالیت کوهنوردی و طبیعت گردی در روزهای آینده تصریح کرد: مرغداریها، باغداران و صاحبان گلخانهها نیز مسائل ایمنی را رعایت کنند تا خدای نکرده دچار ضرر مالی نشوند.
وی با بیان اینکه مروم باید همواره در خصوص بیمه کردن اموال و داراییهای خود کوشا باشند یادآور شد: پاکسازی دهانه پلها، لایروبی کانالها و آبروها، اطمینان از استحکام سازههای موقت، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها از جمله هشدارهای صادر شده برای شهرداران و فرمانداران شهرستانهای استان گیلان است.
