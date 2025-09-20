نویدکیا:سپاهان هنوز به سبک دلخواهش نرسیده؛بازی با تراکتور خیلی سخت است

به گزارش خبرنگار مهر، محرم نویدکیا شامگاه شنبه در نشست خبری پیش از دیدار سپاهان و تراکتورسازی تبریز در هفته چهارم لیگ برتر، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: واقعیت این است که با قهرمان سال گذشته روبهرو میشویم. تراکتور نسبت به خیلی از تیمها نوسان کمتری در نقل و انتقالات داشته و همین موضوع باعث میشود این بازی برای ما بسیار دشوار باشد.
وی تصریح کرد: ما تغییرات زیادی نسبت به سال گذشته داشتیم و هنوز به آن سبک بازی که میخواهیم نرسیدهایم. با این حال تمام تلاشمان را در این چند روز کردهایم که تیم را آماده کنیم و امیدوارم بازی فردا هم جذاب باشد و هم نتیجه مطلوبی بگیریم.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان درباره تعداد بالای کارتهای زرد و قرمز تیمش نیز توضیح داد: این بازیکنان بیش از حد تلاش میکنند و فشار زیادی را به خودشان وارد میکنند. همین موضوع باعث میشود بعضی مواقع از لحاظ ذهنی دچار اشتباه شوند و خطاهای غیرضروری انجام دهند. به نظرم برخی از کارتهای قرمز ما چندان منطقی نبود. مثلاً بازیکنی که در هواست و نمیتواند پای خود را کنترل کند یا دستش ناخواسته به صورت بازیکن حریف میخورد نباید اخراج شود. در اروپا چنین صحنههایی کارت قرمز ندارد. با این حال این مشکلات را میدانیم و سعی میکنیم بازیکنان را در این زمینه هم اصلاح کنیم.
تغییرات گسترده و ناهماهنگی بازیکنان
نویدکیا در پاسخ به سؤالی درباره عملکرد ستارههای سپاهان و جایگیریشان در ترکیب گفت:
تغییرات زیادی داشتیم و طبیعی است که برخی بازیکنان هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده باشند. حتی بعضیها هنوز نمیدانند برای چه تیمی بازی میکنند! اگر این روند ادامه پیدا کند قطعاً باید به تیم دیگری بروند که فوتبال راحتتری بازی کنند.
وی افزود: در سپاهان فشار زیادی وجود دارد و ما بازیکنانی میخواهیم که در روزهای سخت بدرخشند، نه فقط وقتی که سه بر صفر جلو هستیم. در بازیهایی مثل دیدار با پرسپولیس که در دقایق پایانی اشتباه کردیم، باید منطقی عمل کنیم. این موضوعی است که باید بهمرور درست شود. قبول دارم نتایجمان خوب نبوده، اما همه تلاشمان را میکنیم تیم را از این شرایط خارج کنیم.
سرمربی سپاهان در ادامه به روند تیم اشاره کرد و افزود: گاهی مثل بازی با ملوان یا دیدار در اردن امتیاز گرفتیم، اما کیفیت لازم را نداشتیم. این که نیمساعت خوب باشیم و ۱۰ دقیقه بد، به درد سپاهان نمیخورد. نمیتوانم بگویم چند هفته طول میکشد تا به شرایط ایدهآل برسیم، اما امیدوارم سریعتر اتفاق بیفتد. تغییرات زیاد، مصدومیت محمد کریمی و خروج محبی خیلی به ما ضربه زد. متأسفانه حتی نتوانستیم دو هفته پیاپی با یک ترکیب تقریباً ثابت بازی کنیم و این موضوع تیم را اذیت کرده است.
نویدکیا همچنین درباره عملکرد آلوز گفت: او بازیکنی تازهوارد است و باید به مرور با تیم هماهنگ شود. انتظار ندارم با آمدن یک بازیکن تحول عظیمی در تیم رخ بدهد. باید با آرامش کار کند تا کمکم کیفیت واقعیاش را نشان دهد و در بلندمدت به تیم کمک کند.
وی درباره وضعیت مصدومان نیز توضیح داد: آسیب دیدگی محمد کریمی بسیار شدید بود و شرایط را سختتر کرد. الان پایش در گچ است. چند بازیکن دیگر هم مصدوم بودند که خوشبختانه روند بهبودیشان آغاز شده و در یکی دو روز اخیر به تمرین اضافه شدهاند. امیدوارم هرچه سریعتر بتوانند تیم را همراهی کنند. به هر حال یک تیم ۲۸ بازیکن دارد و هر کسی موظف است در شرایط سخت به تیم کمک کند.
نویدکیا گفت: بهعنوان سرمربی نباید بهانهتراشی کنم. میدانم نتایجمان خوب نبوده اما باید مشکلات را یکییکی برطرف کنیم و ببینیم آیا میتوانیم سپاهان را به جایگاهی که حقش است برسانیم یا نه.
گفتنی است، دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم فوتبال تراکتور در این نشست حاضر نشد.
