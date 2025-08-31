انهدام باند جعل عنوان مأموران آبفا و اخاذی از صنوف در اسلامشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا علیزاده، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری سه عضو باند کلاهبرداری خبر داد که با جعل عنوان مأموران اداره آبفا، از مالکان صنوف مختلف اخاذی میکردند.
علیزاده با اعلام این خبر گفت: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر فعالیت افرادی در پوشش مأموران اداره آب در اسلامشهر که به اخاذی از شهروندان اقدام میکردند، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: بررسیهای اولیه نشان داد اعضای این باند با وعده واگذاری امتیازات غیرقانونی کاربری آب به مالکان کارواشها و دیگر صنوف، مبالغی تحت عناوین جریمه یا رشوه از آنان اخاذی میکردند.
فرمانده انتظامی اسلامشهر ادامه داد: با پیگیریهای مأموران پلیس امنیت عمومی، هویت سه نفر از اعضای این باند شناسایی و شب گذشته در عملیاتی هماهنگ هنگام انجام اخاذی از متصدی یک واحد کارواش دستگیر و یک دستگاه خودروی سمند توقیف شد.
علیزاده خاطرنشان کرد: تا کنون این باند از مالکان ۱۰ واحد صنفی حدود ۶۰۰ میلیون ریال کلاهبرداری کردهاند که پرونده آنان در دست بررسی است.
نظر شما