اولویت اصلی ستاد انتخابات کردستان صیانت از آرای مردم باشد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل نجار روز دوشنبه در جلسه ستاد انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری استان کردستان اظهار داشت: مسئولان ستاد انتخابات استان کردستان صیانت از آرای مردم را در اولویت برنامه های کاری خود قرار دهند.

وی ادامه داد: مسئولان ستاد انتخابات استان کردستان باید با رعایت کامل و دقیق قوانین برای حضور هر چه پرشورتر مردم در انتخابات ریاست جمهوری نیز تلاش نمایند.

استاندار کردستان با اشاره به اینکه تمامی تدابیر امنیتی برای برگزاری انتخاباتی سالم در این استان اندیشیده شده است، گفت: تمامی ادارات و سازمان های دولتی استان باید برای برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور ستاد انتخابات استان را یاری نمایند.

نجار حضور حداکثری مردم در انتخابات را یادآور شد و بیان داشت: مردم استان همچون سایر انتخابات با حضور باشکوه خود در پای صندوق های رای تبلیغات موذیانه دشمنان انقلاب اسلامی ایران را خنثی خواهند کرد.

وی خطاب به مجریان انتخابات ریاست جمهوری در استان کردستان عنوان کرد: برای تسهیل حضور مردم و جلوگیری از به زحمت افتادن آنان در محل های اخذ رای تلاش نموده و در این راستا باید برنامه ریزی های اصولی و دقیق باشد.

استاندار کردستان از دستگاه های نظارتی استان کردستان نیز خواست با اجرای دقیق قانون، انتخاباتی سالم و به دور از هر گونه مسائل حاشیه ای را برگزار نمایند.

نجار گفت: امسال از طرف مقام معظم رهبری سال الگوی مصرف نامگذاری شده است که باید این مهم در بحث تبلیغات کاندیداها نیز بیش از گذشته مد نظر قرار گیرد.

در ادامه این جلسه مسئولان کمیته های امنیتی، حقوقی، پشتیبانی، اطلاع رسانی و فناوی اطلاعات ستاد انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در استان کردستان معرفی شدند.