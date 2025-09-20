به گزارش خبرنگار مهر ، عبدالرحمن مرادزاده شنبه شب در جمع خبرنگاران اعلام کرد: با اقدام به موقع و هوشیاری نیروهای پاسگاه محیط‌بانی شهید محمدی، یک فرد بزمجه بیابانی (Varanus griseus) که در یک آب‌انبار قدیمی گرفتار شده بود، نجات یافته و پس از بررسی وضعیت جسمانی، در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر افزود: بزمجه بیابانی یکی از گونه‌های ارزشمند خزندگان کشور است که در زیست‌بوم‌های خشک و بیابانی زندگی می‌کند و نقش مهمی در کنترل جمعیت جوندگان و خزندگان کوچک ایفا می‌کند.

وی بیان کرد: این گونه با وجود سازگاری بالا با شرایط بیابانی، در برابر تهدیدهایی همچون تخریب زیستگاه، کاهش منابع غذایی و همچنین گرفتار شدن در سازه‌های انسانی همچون چاه‌ها و آب‌انبارها آسیب‌پذیر است.



مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ضمن قدردانی از همیاران طبیعت و نیروهای پاسگاه محیط‌بانی شهید محمدی خاطرنشان کرد: نجات و رهاسازی این بزمجه نمونه‌ای از اهمیت همکاری مردم و دستگاه‌های اجرایی در حفاظت از تنوع زیستی کشور است. لازم است جوامع محلی در صورت مشاهده موارد مشابه، سریعاً موضوع را به نزدیک‌ترین پاسگاه محیط‌بانی اطلاع دهند تا از وارد شدن خسارت به گونه‌های حیات وحش جلوگیری شود.