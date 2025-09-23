آغاز سال جدید تحصیلی در خراسان جنوبی بدون کمبود نیروی انسانی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرتضوی صبح سه شنبه در مراسم بازگشایی مدارس خراسان جنوبی که در هنرستان اندیشه خوسف برگزار شد، با اشاره به هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: امنیت و استقلال امروز ما مدیون خون شهدایی است که در هشت سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه دشمن از خاک کشور حراست کردند.

مرتضوی با بیان اینکه خراسان جنوبی فرهنگستان علم و ادب و سرزمین پدران علوم مختلف و سرزمین مدرسه شوکتیه به عنوان سومین مدرسه نوین است، افزود: پدر علم تعلیم و تربیت دکتر شکوهی و وزیر امروز آموزش و پرورش اهل خراسان جنوبی هستند که نشان از استعدادهای استان در زمینه نیروی انسانی است.

وی با اشاره به پرداخت به‌موقع حق‌التدریس‌ها و تسویه‌حساب مطالبات همکاران فرهنگی، افزود: در سال جاری شاهد جذب بی‌سابقه نیروی انسانی در آموزش و پرورش بوده‌ایم، به‌طوری‌که بیش از ۳۹۵ نفر از طریق ماده ۲۸، حدود ۴۸۱ نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان و ۷۶۰ نفر نیز به‌عنوان ورودی‌های جدید دانشگاه فرهنگیان جذب شده‌اند.

مرتضوی، توسعه فضاهای آموزشی را از سیاست‌های مهم دولت چهاردهم عنوان کرد و گفت: نهضت ملی توسعه عدالت در فضاها و تجهیزات آموزشی با تدبیر ریاست محترم جمهور راه‌اندازی شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ پروژه در استان در دست اقدام قرار دارد که قریب به ۵۰ درصد آن‌ها در همین ایام به بهره‌برداری رسیده یا خواهد رسید.

وی با بیان اینکه در حوزه تجهیزات نیز از ابتدای سال ۱۴۰۴ چهار کاروان تجهیزات آموزشی به شهرستان‌های استان ارسال شده و این روند همچنان ادامه دارد، گفت: همچنین برای اولین بار خانه المپیاد علمی در استان راه‌اندازی شده و آموزش‌های معلمان متناسب با هوش مصنوعی و برنامه‌ریزی برای موفقیت دانش‌آموزان در کنکور سراسری از اولویت‌های اصلی ما خواهد بود.

مرتضوی به برنامه‌های فرهنگی و پرورشی اشاره کرد و گفت: برگزاری جزخوانی قرآن در ماه مبارک رمضان، اجرای مراسم احیای دانش‌آموزی برای نخستین بار در کشور، تقویت پایگاه‌های اوقات فراغت و تشکیل شورای اقامه نماز در مدارس از جمله برنامه‌های امسال خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از جذب بیش از ۲۵۲ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه مدارس استان در سال جاری خبر داد و افزود: قطعاً با همراهی مسئولان، خیرین و اولیا، این رقم افزایش خواهد یافت.

مرتضوی با بیان اینکه آموزش و پرورش خراسان جنوبی بر مدار تحول قرار گرفته است، تأکید کرد: سال تحصیلی جدید را در حالی آغاز می‌کنیم که هیچ‌گونه کمبودی در زمینه نیروی انسانی نداریم و سالی آرام، بانشاط و بی‌دغدغه برای دانش‌آموزان استان رقم خواهد خورد.