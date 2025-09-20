بهروز آذر: دانشگاه باید فراتر از توصیف مشکلات به چرایی آنها بپردازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، به مناسبت سالروز تأسیس دانشگاه مازندران، نشستی با عنوان «ایران بانو» در پردیس دانشگاه در بابلسر برگزار شد. این برنامه که به ابتکار مشاور امور زنان رئیس دانشگاه و با حمایت ابراهیم صالح عمران، رئیس دانشگاه شکل گرفت، محفلی برای گفتوگو، هماندیشی و بررسی مسائل زنان و جامعه دانشگاهی بود.
در این نشست، جمعی از استادان، دانشجویان و فعالان دانشگاهی حضور داشتند و با طرح دغدغهها و بیان مشکلات موجود، تلاش کردند مسیرهای تازهای برای حل مسائل اجتماعی و فرهنگی استان ترسیم کنند.
زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در سخنان خود با تقدیر از دانشگاه مازندران بهخاطر این ابتکار ارزشمند گفت: برگزاری چنین نشستهایی نشان میدهد دانشگاه مازندران به سمت ایفای نقش در تراز دانشگاه نسل چهارم حرکت میکند؛ دانشگاهی که نهتنها محل تولید دانش، بلکه بستری برای حل مسائل واقعی جامعه است.
وی با بیان اینکه تشکیل این جمع خود یک دستاورد است، اظهار داشت: آنچه ارزشمند است، همین حضور فعال شما در این نشست است. اینکه تصمیم گرفتهاید کنار هم بیایید و گفتوگو کنید، خود آغاز یک تغییر مثبت است.
دانشگاه؛ از توصیف مسائل تا یافتن چرایی آنها
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه جامعه دانشگاهی نباید تنها به جمعآوری دادهها و توصیف مشکلات بسنده کند، تصریح کرد: بیان آمار بیکاری، مشکلات اشتغال یا چالشهای اجتماعی لازم است، اما کافی نیست. مهمتر از آن یافتن پاسخ این پرسش است که چرا چنین مشکلاتی شکل گرفتهاند. دانشگاه باید در کشف این چراییها نقشآفرین باشد و به ارائه راهکارهای واقعی کمک کند.
بهروزآذر در بخش دیگری از سخنانش خطاب به دانشگاهیان خاطرنشان کرد: برای حل مشکلات نباید منتظر ماند تا فرد یا نهادی از بیرون وارد عمل شود. این شما هستید که باید به میدان بیایید و پیشگام تغییر باشید.
طرح «ایران بانو»؛ ابتکاری برای توانمندسازی زنان
طرح «ایران بانو» که به همت دانشگاه مازندران آغاز شده و قرار است در سطح استان گسترش یابد، هدف خود را توانمندسازی زنان، ارتقای جایگاه آنان و کمک به حل مسائل اجتماعی با رویکرد دانشگاهی عنوان کرده است.
به گفته برگزارکنندگان، این طرح بستری برای شناسایی مسائل واقعی، گفتوگو با ذینفعان و ارائه راهکارهای کاربردی فراهم میکند و میتواند نمونهای از همافزایی میان دانشگاه و جامعه باشد.
