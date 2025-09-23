به گزارش خبرگزاری مهر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با ریحانه مبینی، نخستین دختر مدال‌آور دوومیدانی ایران در رقابت‌های آسیایی و حسن بادپی، مربی وی دیدار و از تلاش‌ها و موفقیت تاریخی این بانوی افتخارآفرین تجلیل کرد.

این قهرمان جوان که دانشجوی رشته دندانپزشکی است و در آستانه گذراندن طرح پزشکی خود قرار دارد، با وجود موانع و چالش‌های فراوان، توانسته مسیر دشوار ورزش حرفه‌ای را با تحصیل در یکی از سخت‌ترین رشته‌های دانشگاهی در کنار هم پیش ببرد. او نمادی روشن از دختران توانمند ایرانی است که ثابت کرده‌اند می‌توان هم در عرصه علم و هم در میادین ورزشی به قله افتخار رسید.

در این دیدار، ریحانه مبینی و مربی وی، گزارشی از روند آماده‌سازی و مسیر رشد و افتخارآفرینی این بانوی افتخارآفرین طی چند سال اخیر ارائه کردند.

زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نیز در این دیدار، با اشاره به اهمیت این دستاورد بزرگ، گفت: این مدال تنها یک افتخار ورزشی نیست، بلکه نشانه‌ای از اراده آهنین و پشتکار دختران ایرانی است. این قهرمان جوان الگویی الهام‌بخش برای نسل جدید دختران کشور است که نشان می‌دهد هیچ مانعی نمی‌تواند مانع پیشرفت آنان در عرصه‌های علمی، ورزشی و اجتماعی شود.

در ادامه این دیدار، چالش‌ها و موانع پیش روی این ورزشکار جوان و سایر بانوان ورزشکار ایرانی نیز مورد بررسی قرار گرفت که در این رابطه معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تأکید بر اینکه این مشکلات نباید مانع درخشش ورزشکاران شود، اظهار داشت: هدف ما ایجاد بستری مناسب برای تمامی دختران و زنان ایرانی است تا با بهره‌گیری از استعداد و تلاش خود، هم در ورزش و هم در عرصه‌های علمی و اجتماعی بدرخشند.

وی چالش حمایت مالی و اسپانسرینگ در ورزش بانوان را یادآور شد و تصریح کرد: یکی از مسائل جدی ورزش بانوان، نبود حامیان مالی است. معمولاً حامیان مالی به حوزه‌هایی که بیشتر دیده می‌شوند گرایش دارند، در حالی‌که ورزش زنان کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

بهروزآذر ادامه داد: در گفت‌وگو با وزیر ورزش نیز بر ضرورت جذب حامیان مالی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای حمایت از ورزش بانوان تأکید شده و در این راستا، پیگیر رفع موانع مربوطه در این رابطه هستیم.