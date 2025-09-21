  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۰۲

وزیر امور خارجه عازم نیویورک شد

سخنگوی وزارت امور خارجه از عزیمت «سید عباس عراقچی» به آمریکا برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل متحد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: سیدعباس عراقچی در رأس هیئتی دیپلماتیک برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر می‌کند.

عراقچی در این سفر ضمن همراهی با رئیس‌جمهور در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، در جلسات مختلف مرتبط با موضوعات دستور کار سازمان ملل مشارکت می‌کند و مواضع و دیدگاه‌های کشورمان را تببین خواهد کرد.

دیدار با همتایان از کشورهای مختلف و رایزنی پیرامون موضوعات دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی هم در دستور کار این سفر دیپلماتیک قرار دارد.

مهدی سنایی مشاور سیاسی رئیس‌جمهور نیز امروز در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: مسعود پزشکیان سه‌شنبه بعد زدن زنگ اول مهر عازم نیویورک خواهد شد و صبح چهارشنبه به وقت محلی (عصر به وقت تهران) در صحن سازمان ملل سخنرانی خواهد داشت.

کد خبر 6597095
هادی رضایی

برچسب‌ها

