هوای مشهد ناسالم؛۱۰ منطقه در وضعیت قرمز آلودگی هوا

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دادههای مرکز پایش آلایندههای زیست محیطی مشهد، شاخص لحظهای هوای مشهد امروز یکشنبه سی ام شهریورماه با ثبت عدد ۱۴۲ در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
همچنین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص کلی ۱۵۵ در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروهها قرار داشت.
کیفیت هوا در مناطق ساختمان، نخریسی، وحدت، سجاد، تقی آباد، الهیه، هفت حوض، سرافرازان، کریمی و آوینی در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروهها قرار دارد و در دیگر مناطق دارای ایستگاه سنجش آلودگی هوا وضعیت نارنجی و در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
