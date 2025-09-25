کیفیت هوای مشهد در ۲ منطقه قرمز است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دادههای مرکز پایش آلایندههای زیستمحیطی مشهد، شاخص لحظهای هوای مشهد امروز پنجشنبه سوم مهرماه با ثبت عدد ۹۰ در وضعیت «قابل قبول» قرار گرفت.
کیفیت هوای کلانشهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته نیز با شاخص کلی ۹۴ نشاندهنده وضعیت زرد و قابل قبول است.
بر پایه گزارش ایستگاههای سنجش آلودگی هوا ساختمان و نخریسی با شاخص ۱۵۲ در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروهها قرار دارد و مناطق وحدت، سجاد و مفتح در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس ثبت شدهاند و بقیه مناطق در وضعیت قابل قبول قرارد دارند.
نظر شما