رشد ۱۷ درصدی صادرات فولاد در ۵ ماهه ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی وضعیت صادرات زنجیره آهن و فولاد در ۵ ماهه امسال نشان می‌دهد که صادرات تیرآهن در این مدت نسبت به ۵ ماهه ۱۴۰۳، به لحاظ حجمی و ارزشی ۲۶ درصد کاهش داشته است. صادرات میلگرد در ۵ ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ حجمی و ارزشی به ترتیب نسبت به سال گذشته ۳۱ و ۳۷ درصد کاهش داشته است.

صادرات نبشی، ناودانی و سایر مقاطع به لحاظ حجمی در ۵ ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزایش و به لحاظ ارزشی ۲۹ درصد افزایش داشته است.

صادرات آهن اسفنجی، گندله سنگ آهن، کنسانتره سنگ آهن به لحاظ حجم صادرات افزایش و به لحاظ ارزش صادرات افزایش داشته است. کل زنجیره آهن و فولاد در ۵ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ حجمی ۳۰ درصد افزایش و به لحاظ ارزشی ۱۰ درصد افزایش داشته است.

صادرات ۵ ماهه سال ۱۴۰۴ زنجیره فولاد کشور حاکی از آن است که حجم صادرات آهن و فولاد کشور، ۱۷ درصد معادل ۷۹۶ هزار تن افزایش داشته است. این در حالی است که در آمار ۳ ماهه، این شاخص نزولی بوده است.