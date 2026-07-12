امام جمعه لاهیجان: حکم فراملی رهبری دشمنان را به وحشت انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد سلیمانی شامگاه یکشنبه در تجمع شبانه مردم لاهیجان با تمجید از عملیات موشکی رزمندگان اسلام علیه مواضع آمریکا در منطقه، اظهار کرد: پس از آنکه ترامپ درخواست عذرخواهی کرد و مهلت ۲۴ ساعته تعیین نمود، با حمله همهجانبه و غافلگیرکننده نیروهای مسلح ایران مواجه شد.

وی با اشاره به اختلاف در آمار تلفات اعلامی از سوی آمریکا، افزود: آمار سه کشته و دوازده زخمی که از سوی آمریکا اعلام شده، کذب محض است و تلفات سنگینتری به دشمن وارد شده است. این اقدام در راستای جبران شکست و پنهانکاری است.

سلیمانی با اشاره به مواضع اخیر یک سناتور آمریکایی علیه ایران، تصریح کرد: کسانی که شعار نابودی ایران را سر می دادند، امروز خود را در قبرستان یافتند. این سناتور ۷۱ ساله که تهدید به تکرار فاجعه هیروشیما در غزه کرده بود، سرنوشت عبرت آمیزی یافت.

امام جمعه لاهیجان با تأکید بر حکم فراملی رهبر انقلاب درباره انتقام از قاتلان شهید امام شهید و مردم ایران، اظهار کرد: این حکم، دشمنان را در وحشت و ترس فرو برده است؛ ترسی که از خود مرگ سخت تر است و آنان هرگز آرامش نخواهند یافت.

وی با اشاره به شکست جبهه دشمنان از جمله منافقین و سلطنت طلبان، گفت: کسانی که آرزوی نابودی جوانان میناب و شهادت رهبری را داشتند، امروز درک کردند که جمهوری اسلامی کوتاه نمی آید و میدان را در اختیار دارد.

سلیمانی با بیان اینکه کشورهای اروپایی تحت فشار اهرم راهبردی تنگه هرمز قرار خواهند گرفت، تصریح کرد: یکی از خواسته های ما در هرگونه معامله احتمالی، تحویل سرکردگان گروهک منافقین از جمله مریم رجوی است که سالها دستشان به خون مردم ایران آلوده است.

امام جمعه لاهیجان با تقدیر از تلاش های دولت و مجلس، نسبت به برخی مشاوران رسانه ای هشدار داد و گفت: نباید حکم رهبر انقلاب را به خونخواهی شخصی تقلیل داد. مردم در میدان پاسخ این جوسازی ها را خواهند داد و دولت باید مواضع خود را از این افراد جدا کند.

وی در پایان تأکید کرد: این خونخواهی، شخصی نیست بلکه خونخواهی مکتب و همه مستضعفان عالم است. ما تا قصاص کامل جنایتکاران و مشاهده خواری و ذلت آنان، دست از این پیگیری برنمی داریم.