نبض فولاد در ۴ ماهه ۱۴۰۴؛ ترکیب صادرات تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تولید کل محصولات فولادی کشور در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۵ درصد کاهش یافته است. بررسی جزئیات تولید محصولات فولادی نشان می‌دهد که بیشترین کاهش مربوط به تیرآهن با افت ۳۹.۵ درصدی و مقاطع تخت فولادی با کاهش ۸.۲ درصدی بوده است. در مقابل، میلگرد تنها محصولی است که رشد اندکی معادل ۲.۷ درصد را تجربه کرده است.

مقاطع طولی فولادی: تولید این دسته ۳ درصد کاهش یافته که بیشترین افت آن مربوط به تیرآهن است.

مقاطع تخت فولادی: تولید ورق‌ها و پوشش‌ها با کاهش ۸.۲ درصدی مواجه شده است.

محصولات خاص فولادی: در حالی که میلگرد رشد اندکی داشته، تولید نبشی و ناودانی کاهش یافته است.

کاهش تولید برخی محصولات، از جمله تیرآهن و ورق‌های تخت، می‌تواند ناشی از ناترازی های انرژی، محدودیت ظرفیت تولید یا مشکلات تأمین مواد اولیه باشد. با این حال، میلگرد که محصولی پرکاربرد در صنعت ساختمان است، حفظ شده و حتی اندکی افزایش یافته است. این روند نشان می‌دهد که با وجود کاهش ۵ درصدی تولید کل فولاد، تمرکز تولید بر محصولات استراتژیک و پرمصرف حفظ شده است.

کاهش صادرات برخی محصولات کلیدی

همچنین صادرات زنجیره آهن و فولاد در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییرات قابل توجهی را تجربه کرده است.

تیرآهن با کاهش ۲۷ درصدی حجم صادرات، از ۷۱ هزار تن در سال ۱۴۰۳ به ۵۲ هزار تن در سال ۱۴۰۴ رسید و ارزش صادرات آن نیز ۳۶ درصد کاهش یافت.

میلگرد کاهش ۳۵ درصدی حجم و ۴۱ درصدی ارزش صادرات را تجربه کرد و از ۱.۰۱۷ میلیون دلار به ۲۸۸ میلیون دلار کاهش یافت.

کل مقاطع طولی فولادی کاهش ۳۰ درصدی حجم و ۳۶ درصدی ارزش صادرات داشت.

رشد صادرات برخی محصولات خاص

در مقابل ورق گرم با جهش ۱۱۸ درصدی حجم صادرات و افزایش ارزش آن از ۵۴ میلیون دلار به ۱۱۸ میلیون دلار همراه شد.

ورق سرد نیز با وجود افزایش اندک حجم، رشد ارزش صادرات ۷۹۲ درصدی را ثبت کرد.

کل محصولات تخت فولادی افزایش ۱۱۹ درصدی در حجم و ۱۵۱ درصدی در ارزش صادرات داشتند.

بر این اساس، مجموع صادرات زنجیره آهن و فولاد با رشد ۳۶ درصدی حجم و ۷ درصدی ارزش صادرات، از ۹۸۰ میلیون دلار به ۱.۰۳۳ میلیون دلار رسید. از لحاظ حجمی، صادرات بیلت و بلوم، اسلب و فولاد میانی به ترتیب با افزایش ۱۵ تا ۶۱ درصد همراه بوده است.

این آمار نشان می‌دهد که اگرچه برخی محصولات سنتی مانند تیرآهن و میلگرد کاهش صادرات داشته‌اند، اما محصولات فولادی با ارزش افزوده بالاتر رشد قابل توجهی را تجربه کرده‌اند. روند کلی حاکی از تغییر ترکیب صادرات فولاد کشور به سمت محصولات تخت و فرآوری شده است.