تولید فولاد افزایش یافت+ جزئیات

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی آمار تولید ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ زنجیره فولاد کشور نشان می‌دهد که حال تولید آهن اسفنجی در ۹ ماهه ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۲.۲ درصد، تولید کنسانتره سنگ آهن ۷.۷ درصد و تولید گندله سنگ آهن ۲.۳ نیز افزایش داشته است.

علاوه بر افزایش دمای هوا در پاییز امسال نسبت به سال گذشته و در نتیجه اعمال محدودیت‌های گازی کمتر بر فولادسازان، مدیریت بهینه واحدهای تولیدی در مقابله با این محدودیت‌ها باعث شده تا رشد تولید به ثبت برسد.

کاهش تولید تیرآهن در نه ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل (۲۱.۶- درصد) بیش‌تر از سایر محصولات زنجیره فولاد بوده که عمدتاً ناشی از تغییرات در خطوط تولید ذوب آهن اصفهان به دلیل رعایت اصل تولید اقتصادی بوده است.

کاهش تولید ورق‌های فولادی بیشتر به دلیل رکود بازار فروش این محصولات به ویژه در بخش‌هایی همچون لوازم خانگی، موانع صادراتی و در عین حال تداوم واردات ارزیابی می‌شود.

رشد تولید در گندله و آهن اسفنجی همخوانی ندارد و افزایش ۱۲.۲ درصدی تولید آهن اسفنجی به دلیل ورود ظرفیت‌های جدید به مدار تولید، در مقایسه با رشد ۲.۳ درصدی تولید گندله، نشانه‌ای هشداردهنده از کمبود مواد اولیه واحدهای احیا مستقیم در ماه‌های آینده است.