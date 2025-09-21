به گزارش خبرنگار مهر، اجلاسیه جشنواره شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع با حضور ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی و معاون راهبردی قوه قضائیه صبح امروز برگزار شد.

ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کشور، با اشاره به دفاع مقدس و ایستادگی ملت بزرگ ایران در برابر رژیم متخاصم، اظهار داشت: دفاع مقدس نمادی از مقاومت، ایستادگی و اتحاد بی‌نظیر مردم عزیز ایران اسلامی بود که در هفته اتحاد و همبستگی بیش از پیش تجلی یافت.

وی افزود: در آغاز جنگ، ارتش منظم کشور با مشکلات فراوانی روبرو بود؛ بسیاری از رده‌های بالای ارتش ترک خدمت کرده و تعدادی تصفیه شده بودند. همچنین سپاه پاسداران هنوز سازماندهی کامل و مدون خود را پیدا نکرده بود.

رئیس سازمان بازرسی کشور تصریح کرد: با وجود این مشکلات، رمز پیروزی ما در جنگ، رابطه معنوی و ایمان راسخ رزمندگان بود که توانستند در برابر همه فشارها ایستادگی کنند و در نهایت به پیروزی دست یابند.

رئیس سازمان بازرسی کشور، با تأکید بر وظیفه شرعی و قانونی مبارزه با فساد اظهار داشت: منویات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری درباره اسناد بالادستی مبارزه با فساد کاملاً روشن است و تاکید ایشان بر این امر مهم، در دسترس عموم قرار دارد.

وی افزود: قوانینی همچون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، اما متأسفانه هنوز به طور کامل اجرایی نشده است. مردم حق دارند به اطلاعات دسترسی داشته باشند و این حق باید به رسمیت شناخته شود.

خدائیان تصریح کرد: جناب آقای محسنی اژه‌ای در همایش شفافیت بیان کردند که همه مردم باید از حقوق خود مطلع باشند و بدانند چگونه می‌توانند حقوقشان را استیفا کنند. نظام مقدس جمهوری اسلامی متعلق به مردم است و آنان حق دارند به اطلاعات دسترسی داشته باشند.

رئیس سازمان بازرسی کشور ادامه داد: قانون مهم دیگری در زمینه شفافیت، قانون افشای دارایی مسئولان است؛ هر فردی که مسئولیت می‌پذیرد، باید میزان دارایی خود را هنگام شروع و پایان مسئولیت اعلام کند تا مشخص شود آیا تغییرات غیرمجاز در اموال وی رخ داده است یا خیر.

قانون شفافیت یکی از قوانین کلیدی در مبارزه با فساد است

وی همچنان افزود: قانون شفافیت یکی از قوانین کلیدی در مبارزه با فساد است و اطلاعات مربوط به مدیران، سوابق و میزان دریافتی‌ها باید در سامانه‌های رسمی به صورت شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کشور، اظهار داشت: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از جمله قوانین مهم در ارتقا سلامت اداری است که همه مسئولان موظف به اجرای آن هستند.

وی افزود: برخی موارد اطلاعات ممکن است به دلیل مصالح امنیت ملی یا امنیت شخصی افراد منتشر نشود که این موضوع باید به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شود و در صورت تایید اعضای کمیسیون، از انتشار آن جلوگیری می‌شود.

خدائیان تصریح کرد: متاسفانه برخی مسئولان تمایل به شفافیت کامل ندارند، در حالی که اجرای دقیق قوانین شفافیت، نظارت و مقابله با فساد را تضمین می‌کند.

رئیس جشنواره شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع ادامه داد: مسئولان نظام باید در دسترس مردم باشند و بر اساس قانون عمل کنند، زیرا هرجا که مهر محرمانه زده شود، فساد ریشه می‌دواند.

وی همچنین تاکید کرد: قوانین شفافیت از جمله قانون تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی مجلس، راهکاری مهم برای جلوگیری از نفوذ پول‌های نامشروع در نظام تصمیم‌گیری کشور است و اگر این قوانین به درستی اجرا شوند، تضمین‌کننده سلامت انتخابات و مسئولان خواهند بود.

خدائیان خاطرنشان کرد: اجرای قانون شفافیت یک وظیفه شرعی، قانونی و اخلاقی است و مدیرانی که مدعی مبارزه با فساد هستند باید با عمل به این قوانین این ادعا را ثابت کنند.

شفافیت و رفع تعارض منافع؛ ستون‌های اصلی پیشگیری از فساد

رئیس سازمان بازرسی کشور بیان داشت: مخالف پولدار شدن نیستیم، اما هزینه‌های سنگین در انتخابات و نفوذ قدرت بدون شفافیت، باعث ایجاد مشکلات جدی در نظام مدیریتی می‌شود.

وی افزود: شفافیت مانند اتاق شیشه‌ای است که همه می‌توانند عملکرد مسئولان را به‌وضوح ببینند و این امر مانع از اقدامات غیرقانونی و فساد می‌شود.

تعارض منافع؛ بستر اصلی فساد در سیستم اداری

خدائیان در ادامه گفت: تعریف تعارض منافع یعنی زمانی که کارگزار حکومتی در موقعیتی قرار می‌گیرد که تصمیماتش به نفع خودش، خانواده یا دوستانش باشد. مثلاً تصمیمی که درآمد یا حقوق خودش را افزایش می‌دهد.

وی افزود: اگر فردی در دستگاه اجرایی تصمیم‌گیرنده باشد و بلافاصله پس از بازنشستگی به همان حوزه برود، این موضوع بستر تعارض منافع و فساد است که باید شناسایی و مدیریت شود.

هزینه پیشگیری از فساد کمتر از مبارزه با آن است

رئیس سازمان بازرسی تاکید کرد: هزینه پیشگیری از فساد بسیار کمتر از هزینه مبارزه با آن است. تا زمانی که بستر فساد از بین نرود، هرچقدر هم برخورد قاطع انجام شود، فساد ادامه خواهد داشت.

وی یادآور شد: در دوره تحول اخیر قوه قضائیه، بیش از ۲ هزار بستر فساد شناسایی و ارزیابی شده است و با همکاری دستگاه‌ها، بیش از ۵۰ گلوگاه فساد برطرف شده است.

خدائیان گفت: برگزاری جشنواره شفافیت و رفع تعارض منافع در راستای فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی عمومی است. در این جشنواره، دستگاه‌ها بر اساس شاخص‌های قانونی شفافیت ارزیابی می‌شوند و دستگاه‌های موفق معرفی می‌شوند.

وی افزود: شفافیت و رفع تعارض منافع از ارکان اصلی پیشگیری از فساد در کشور هستند و امیدوارم همه مسئولان به این وظیفه ملی عمل کنند و آن را در سراسر کشور به اجرا بگذارند.