۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۵۵

اطلاعیه قطعی آب در تبریز

تبریز - شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی اطلاعیه ای در خصوص قطعی آب در تبریز صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به کمبود آب در مخازن شهر به اطلاع ساکنین واقع در جاده تهران تا سه راهی اهر، کرکج، آرپا دره سی، خواجه، میدان بسیج، شهرک مرزداران، اول ششگلان تا پل قاری، پل قاری تا سه راه شمس تبریزی، سرباز شهید، عارف، بازارچه سیلاب تا شمس تبریزی، بیلانکوه غربی و شرقی می‌رساند در ساعات ظهر و بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۶/۳۰ احتمالاً مواجه با کمبود فشار آب یا قطعی آب خواهند شد.

بنابراین ضمن عذرخواهی از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.

