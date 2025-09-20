اطلاعیه افت فشار یا قطعی آب در برخی مناطق تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به کمبود شدید آب در مخازن شهر به اطلاع ساکنین محترم واقع در کوی استانداری، کرم زاده، ولیعصر ۲، دهخدا، سپهر صادرات، فرشته، ضلع غربی و شرقی جاده ائل گلی میرداماد، ویلاشهر، سهند، مجتمع فجر، فردوس، گلشهر، پرواز و سینا می‌رساند در ساعات ظهر و بعد از ظهر روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۹ احتمالاً مواجه با کمبود فشار آب یا قطعی آب خواهند شد.

بنابراین ضمن عذرخواهی از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.