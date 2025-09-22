  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۴۹

افت فشار یا قطعی آب در مناطقی از کلانشهر تبریز

افت فشار یا قطعی آب در مناطقی از کلانشهر تبریز

تبریز- شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص افت فشار یا قطعی آب در مناطقی از کلانشهر تبریز اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به کمبود آب در مخازن شهر به اطلاع ساکنین محترم واقع در شهرک امام، خیابان رسالت، میدان امام حسین، کوی لاله، جلالیه، شهرک رازی، جلالیه، ساختمان سنگی، ضلع غربی و شرقی جاده ائل گلی، کوی سهند، ویلاشهر، فردوس، گلشهر، پرواز، سینا، اول ششگلان تا پل قاری، پل قاری تا سه راه شمس تبریزی، سرباز شهید، عارف و بازارچه سیلاب تا شمس تبریزی می‌رساند در ساعات ظهر و بعد از ظهر روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۶/۳۱ احتمالاً مواجه با کمبود فشار آب یا قطعی آب خواهند شد.

بنابراین ضمن عذرخواهی از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.

