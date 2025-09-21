اختتامیه طرح قرآنی «بشری» در تیپ ۲۸۴ لرستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور سرپرست فرماندهی تیپ ۲۸۴ لرستان، مسئولین، حافظان و فعالان قرآنی آئین اختتامیه طرح «بشری» در شش ماهه اول سال در تیپ ۲۸۴ شهید رستمی نزاجا برگزار شد.‌

در این مراسم سرهنگ ستاد بختیار زاده سرپرست فرماندهی تیپ ۲۸۴ ضمن عرض تبریک بابت کسب مقام‌های برتر خانواده‌های قرآنی در مسابقات منطقه استان خوزستان و لرستان طی سخنانی، اظهار داشت: قرآن کریم به بهترین نحو سبک زندگی را برای ما معرفی کرده‌است، سبکی که اگر ما آن را در زندگی خود پیاده کنیم موفقیت در دنیا و آخرت برای ما تضمین شده است.

وی افزود: قرآن کریم همیشه راه گشا است، اما این راهگشایی در دو چیز خلاصه خواهد شد: اول، خواندن و رواخوانی و فهم آن و دوم، تطبیق خود ما و سبک زندگی ما با آموزه‌های قرآن کریم. این تفسیر تطبیقی بسیار زیبا و تأثیرگذار است و طراوت و تازگی قرآن کریم نیز بیشتر برای ما نمایان می‌شود.

سرپرست فرماندهی تیپ ۲۸۴ لرستان، حضور خانواده‌های قرآنی را در این تیپ مایه خیر و برکت مجموعه دانست و با اشاره به اینکه آمار حافظان و فعالان قرانی ما تا الان نیز قابل قبول هست اما انتظاری که ما از مسئولین و اساتید این عرصه مهم داریم این است که بیش از گذشته برای اعتلای فرهنگ والای قرانی و حضور خانواده‌های بیشتر در کلاس‌های قرانی تلاش کنند تا نور قران در زندگی خانواده‌های بیشتری وارد شود

در پایان با اهدا لوح تقدیر و کادو از کلیه حافظان و فعالان قرآن کریم تجلیل شد.