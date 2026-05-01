به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین مهدیان در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: تا تاریخ ۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، تعداد هزار و ۵۷ نفر در چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در استان گلستان ثبت‌نام کرده‌اند.

وی افزود: از این تعداد، ۶۱۷ نفر از شهرستان گنبدکاووس، ۳۴۲ نفر از گرگان و آق‌قلا، ۵۶ نفر از کردکوی و بندرترکمن و ۲۲ نفر از شهرستان‌های مینودشت و گالیکش در این دوره از مسابقات ثبت‌نام کرده‌اند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان ادامه داد: همچنین از شهرستان علی‌آبادکتول ۱۹ نفر، آزادشهر ۱۶ نفر، کلاله ۱۳ نفر و بندرگز نیز تاکنون هفت نفر در این مسابقات ثبت‌نام داشته‌اند.

مهدیان با دعوت از فعالان و نخبگان قرآنی استان برای حضور پرشور در این رویداد گفت: در میان اقشار مختلف از جمله کارکنان دولت، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، مدارس و اصناف، ظرفیت‌های ارزشمند قرآنی وجود دارد که این مسابقات فرصت مناسبی برای معرفی و شکوفایی آن‌هاست.

وی با اشاره به برنامه‌های آموزشی برای ارتقای سطح متسابقین اظهار کرد: در طول سال، دوره‌های آموزشی با حضور اساتید برجسته کشوری برگزار می‌شود تا زمینه افزایش مهارت‌ها و ارتقای سطح علمی شرکت‌کنندگان فراهم شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان خاطرنشان کرد: ثبت‌نام در این دوره از مسابقات از ۲۹ فروردین‌ماه آغاز شده و تا پایان ۳۱ اردیبهشت‌ماه ادامه دارد و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق تارنمای سازمان اوقاف و امور خیریه اقدام به ثبت‌نام کنند.