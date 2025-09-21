  1. استانها
بارش شدید باران در سواحل و جلگه‌های گیلان؛ آبگرفتگی منازل در آستارا

رشت- بارش شدید باران از بامداد امروز در سواحل و جلگه‌های استان گیلان آغاز شده و منجر به آبگرفتگی برخی منازل در شهرستان آستارا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بارش شدید باران از غرب استان و مناطق آستارا و حیران شروع شده و هم‌اکنون در بیشتر شهرهای گیلان ادامه دارد.

بارش‌های شدید در شهرستان آستارا سبب آبگرفتگی معابر و برخی منازل شده است همچنین از بامداد امروز بارندگی در شهرستان‌های شرقی استان همچون رودسر، لنگرود و لاهیجان آغاز شده و شدت بارش‌ها در این مناطق افزایش یافته است.

گفتنی است پیش از این هواشناسی گیلان نسبت به شدت بارش‌ها و احتمال وقوع سیلاب و آبگرفتگی در رودخانه‌ها و مسیل‌های استان هشدار داده و از شهروندان خواسته احتیاط لازم را به عمل آورند.

