به گزارش خبرنگار مهر، بارش شدید باران از غرب استان و مناطق آستارا و حیران شروع شده و هم‌اکنون در بیشتر شهرهای گیلان ادامه دارد.

بارش‌های شدید در شهرستان آستارا سبب آبگرفتگی معابر و برخی منازل شده است همچنین از بامداد امروز بارندگی در شهرستان‌های شرقی استان همچون رودسر، لنگرود و لاهیجان آغاز شده و شدت بارش‌ها در این مناطق افزایش یافته است.

گفتنی است پیش از این هواشناسی گیلان نسبت به شدت بارش‌ها و احتمال وقوع سیلاب و آبگرفتگی در رودخانه‌ها و مسیل‌های استان هشدار داده و از شهروندان خواسته احتیاط لازم را به عمل آورند.