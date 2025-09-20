به گزارش خبرنگار مهر، میثم الوان پور شامگاه شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری با اشاره به پیش‌بینی اداره کل هواشناسی مبنی بر آغاز بارش‌های شدید از اواخر روز شنبه گفت: آماده‌باش نیروهای خدمات شهری در سطح شهر آغاز شده و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: با توجه به پیش‌بینی بارش ۸۰ تا ۱۵۰ میلی‌متری، شهرداری تدابیر ویژه‌ای برای رفع آب‌گرفتگی معابر اتخاذ کرده است و پاکسازی معابر اصلی و فرعی از جمله اقدام‌های انجام شده برای تسهیل تردد شهروندان در زمان بارندگی‌هاست.

الوان پور همچنین خاطرنشان کرد: طرح لایروبی کانال‌ها در حال انجام است تا از بروز آب‌گرفتگی جلوگیری شود و تجهیزات لازم برای مقابله با اثرات مخرب بارندگی آماده شده است.

شهردار آستارا تصریح کرد: خدمات شهری، عمرانی و فضای سبز از نخستین ساعات بارش‌ها در سطح شهر حضور خواهند داشت و برای کنترل آب‌گرفتگی معابر، نیروها به همراه تجهیزات در آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند. شناسایی نقاط آبگیر، اولویت‌بندی معابر و بازبینی چاه‌های جذبی نیز از اقدامات مهم است.

وی در ادامه به هشدار سطح نارنجی هواشناسی گیلان درباره وزش باد، رعد و برق و بارش برف در ارتفاعات اشاره کرد و گفت: بارش‌ها به مدت سه روز ادامه خواهد داشت، بنابراین از شهروندان و ساکنان حاشیه رودخانه‌ها تقاضا داریم از پارک خودرو و وسایل نقلیه در نزدیکی رودخانه‌ها خودداری کنند.