https://mehrnews.com/x395CY ۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۵۵ کد خبر 6597015 استانها گیلان تصاویری از بارش شدید باران و آبگرفتگی معابر در تالش تالش- در این ویدئو تصاویری از بارش شدید باران و آبگرفتگی معابر در تالش را مشاهده می کنید. برچسبها تالش آبگرفتگی معابر بارش باران
