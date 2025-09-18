  1. استانها
  2. گیلان
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۳

احتمال آبگرفتگی و سیلاب در گیلان؛ هشدار هواشناسی درباره وضعیت جوی

رشت- مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به صدور هشدار سطح زرد در استان گفت: احتمال آبگرفتگی و سیلاب در گیلان پیش بینی می شود.

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده فعالیت سامانه کم و بیش ناپایداری در منطقه است که تا اوایل وقت پنجشنبه ابرناکی، مه‌آلود بودن هوا، وزش باد در بعضی ساعات، بارندگی، رعد و برق و احتمال تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی گیلان افزود: برای امروز و فردا با کاهش موقتی ناپایداری‌ها، کاهش ابر و روند افزایش نسبی دما مواجه خواهیم بود.

دادرس ادامه داد: مجدداً از اواخر وقت جمعه با نفوذ و تقویت سامانه بارشی و هوای خنک، روند افزایش ابر، مه‌آلودگی، وزش باد، رعد و برق و احتمال تگرگ تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به شرایط جوی استان گفت: احتمال آبگرفتگی معابر، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، جاری شدن سیلاب و روان‌آب در رودخانه‌های فصلی وجود دارد.

وی افزود: همچنین احتمال اصابت صاعقه، لغزندگی سطح جاده‌ها و خطر خسارت به محصولات کشاورزی پیش‌بینی می‌شود که از مردم، رانندگان و کشاورزان درخواست می‌شود نکات ایمنی را رعایت کنند.

