  1. استانها
  2. اردبیل
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۸

شاخص های جمعیتی امیدوار کننده در خلخال

شاخص های جمعیتی امیدوار کننده در خلخال

اردبیل - فرماندار شهرستان خلخال از کاهش نرخ طلاق در این شهرستان نسبت به میانگین کشوری و استانی خبر داد و گفت: شاخص‌های جمعیتی در خلخال روندی امیدوارکننده دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین وطن‌دوست صبح یکشنبه در نشست شورای جوانی جمعیت خلخال با اشاره به آمار وقایع حیاتی پنج‌ماهه نخست سال جاری اظهار کرد: نرخ عمومی طلاق در سال ۱۴۰۳ پایین‌تر از میانگین استانی و کشوری بوده که نشان‌دهنده کاهش میزان طلاق در خلخال است. به گفته او، استمرار این روند نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی و اجتماعی برای تقویت بنیان خانواده و افزایش جمعیت جوان است.

وی با ارائه گزارشی از اجرای پروژه‌های نهضت مدرسه‌سازی گفت: ۲۰ پروژه مهم آموزشی در دست اجراست که تعدادی از آنها در مهرماه به بهره‌برداری می‌رسد.

فرماندارخلخال از افتتاح مدارس روستاهای بلیل و آل‌هاشم سفلی، کارگاه هنرستان باهنر و خوابگاه هنرستان آزادگان در مهرماه خبر داد و افزود: کارگاه هنرستان شهید مطهری نیز با سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد تومانی در اختیار هنرجویان قرار می‌گیرد و تا اول آذرماه ۱۶ کلاس درس جدید به فضاهای آموزشی خلخال اضافه خواهد شد.

وی افتتاح چمن مصنوعی روستای لنبر در هفته دفاع مقدس را از دیگر اقدامات فرهنگی و ورزشی عنوان کرد و گفت: این طرح‌ها در کنار کاهش نرخ طلاق، نویدبخش آینده‌ای پویا برای نسل جوان در خلخال است.

کد خبر 6596389

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها