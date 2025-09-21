شاخص های جمعیتی امیدوار کننده در خلخال

به گزارش خبرنگار مهر، حسین وطن‌دوست صبح یکشنبه در نشست شورای جوانی جمعیت خلخال با اشاره به آمار وقایع حیاتی پنج‌ماهه نخست سال جاری اظهار کرد: نرخ عمومی طلاق در سال ۱۴۰۳ پایین‌تر از میانگین استانی و کشوری بوده که نشان‌دهنده کاهش میزان طلاق در خلخال است. به گفته او، استمرار این روند نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی و اجتماعی برای تقویت بنیان خانواده و افزایش جمعیت جوان است.

وی با ارائه گزارشی از اجرای پروژه‌های نهضت مدرسه‌سازی گفت: ۲۰ پروژه مهم آموزشی در دست اجراست که تعدادی از آنها در مهرماه به بهره‌برداری می‌رسد.

فرماندارخلخال از افتتاح مدارس روستاهای بلیل و آل‌هاشم سفلی، کارگاه هنرستان باهنر و خوابگاه هنرستان آزادگان در مهرماه خبر داد و افزود: کارگاه هنرستان شهید مطهری نیز با سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد تومانی در اختیار هنرجویان قرار می‌گیرد و تا اول آذرماه ۱۶ کلاس درس جدید به فضاهای آموزشی خلخال اضافه خواهد شد.

وی افتتاح چمن مصنوعی روستای لنبر در هفته دفاع مقدس را از دیگر اقدامات فرهنگی و ورزشی عنوان کرد و گفت: این طرح‌ها در کنار کاهش نرخ طلاق، نویدبخش آینده‌ای پویا برای نسل جوان در خلخال است.