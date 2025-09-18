به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی وضعیت سد شیران‌چشمه شال با حضور وحید کنعانی نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی و احدی عالی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل برگزار شد.

کنعانی در این نشست با اشاره به پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه شیران‌چشمه شال گفت: «سزاوار نیست چنین طرحی با این میزان پیشرفت بلاتکلیف بماند» و از رئیس سازمان جهاد کشاورزی خواست نسبت به تأمین اعتبار و نصب ژئوممبران اقدام شود.

احدی عالی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز با تأکید بر طولانی شدن روند تکمیل این طرح، اعلام کرد مطالعات نهایی انجام و عملیات تکمیل و نصب ژئوممبران در سال ۱۴۰۵ توسط جهاد کشاورزی اجرا خواهد شد.

همچنین در بازدید مشترک نماینده خلخال و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از پروژه سد معیشتی گورانسراب، آخرین وضعیت این طرح مورد بررسی قرار گرفت. احدی عالی در این بازدید گفت: این سد از نوع خاکی همگن با پوشش ورق ژئوممبران بوده و با حجم مخزن ۱۲۸ هزار مترمکعب و حجم تنظیمی ۲۵۰ هزار مترمکعب، امکان آبیاری مطمئن برای ۱۷۵ هکتار از اراضی منطقه را فراهم خواهد کرد.

وی افزود: تاکنون ۳۰۰ میلیارد ریال برای اجرای این پروژه هزینه شده و برای تکمیل آن به حدود ۱۰۰ میلیارد ریال دیگر نیاز است.