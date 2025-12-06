به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی صبح شنبه در مراسم بزرگداشت روز جهانی خاک که با حضور مسئولان کشوری وزارت و مدیران استانی در دانشگاه کردستان برگزار شد، با گرامیداشت این روز، گفت: مطالعات خاکشناسی در استان کردستان آغاز شده و تاکنون حدود ۷ درصد از اراضی استان تحت پوشش این مطالعات قرار گرفته است.
وی همچنین از انعقاد موافقتنامهای با سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در راستای حفاظت از خاک خبر داد و افزود: این همکاری نقش مهمی در برنامهریزی و اجرای طرحهای مرتبط با صیانت از منابع پایه خواهد داشت.
نقشبندی تصریح کرد: تاکنون سامانههای نوین آبیاری در سطح ۶۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان اجرا شده است که این اقدام نقش مؤثری در حفظ منابع آب و خاک دارد.
وی با بیان اینکه اجرای تناوب کشت موجب افزایش حاصلخیزی، غنیسازی خاک و کنترل عوامل خساراتزا میشود، افزود: این موضوع بهصورت جدی در دستور کار جهاد کشاورزی استان قرار دارد و در حال اجراست.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان همچنین از اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی خبر داد و گفت: یک میلیون و ۲۲۰ هزار هکتار از اراضی استان کردستان، انشاءالله تا پایان سال آینده تحت پوشش طرح کاداستر قرار خواهد گرفت.
نقشبندی در پایان گفت: آبخیزداری و آبخوانداری را از برنامههای مهم جهاد کشاورزی استان در راستای حفاظت از خاک و منابع آبی عنوان کرد و بر تداوم اجرای این اقدامات تأکید کرد.
