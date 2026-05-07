امام جمعه بیجار:یادواره شهدا فرصتی برای ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی خورشیدی عصر پنجشنبه در جلسه برنامهریزی و هماهنگی دستگاههای اجرایی برای برگزاری نخستین یادواره شهدای رمضان با محوریت پاسداشت یاد و نام سردار سرلشکر شهید حاج بهرام حسینی مطلق در بیجار، با تاکید بر اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اظهار کرد: شهدا سرمایههای ارزشمند انقلاب اسلامی هستند و برگزاری یادوارههای شهدا زمینهساز تبیین آرمانهای دفاع مقدس و انتقال این مفاهیم به نسلهای آینده است.
حجتالاسلام والمسلمین خورشیدی افزود: سردار شهید حاج بهرام حسینی مطلق از چهرههای ماندگار و اثرگذار دوران دفاع مقدس بود و پاسداشت نام و یاد این شهید والامقام، ادای دِینی به مجاهدتها و رشادتهای رزمندگان اسلام است.
وی بر لزوم برگزاری باشکوه این یادواره تاکید کرد و گفت: همه دستگاههای اجرایی و فرهنگی باید برای برگزاری برنامهای در شأن شهدا همکاری و همافزایی لازم را داشته باشند.
در این نشست، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان، معاون هماهنگکننده سپاه بیتالمقدس، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بیجار، معاون ادبیات پایداری استان، جمعی از مدیران فرهنگی و همچنین یادگاران و پیشکسوتان دوران دفاع مقدس حضور داشتند.
حاضران در جلسه نیز با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، هماهنگیهای لازم برای برگزاری هرچه باشکوهتر این یادواره را مورد بررسی قرار دادند.
