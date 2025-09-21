  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۵

جایگزینی بیش از ۳۰۰ هزار مُهر تربت کربلا با مهرهای قدیمی حرم مطهر رضوی

مشهد- مدیر عالی حرم مطهر رضوی گفت: مراسم تعویض بیش از ۳۰۰ هزار مُهر تربت کربلا با مهرهای حرم مطهر رضوی ظهر امروز یکشنبه ۳۰ شهریور، در مدرسه دو درب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خوراکیان اظهار کرد: تعویض مهرهای حرم مطهر یکی از درخواست‌ها و دغدغه‌های مهم تولیت آستان قدس رضوی بود که امروز به فضل الهی محقق شد.

مدیر عالی حرم مطهر رضوی با اشاره به فرآیند تأمین خاک مطهر، افزود: با دستور تولیت محترم آستان قدس رضوی، آیت‌الله مروی و با مساعدت تولیت محترم عتبه حسینی، حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی کربلایی و همچنین تولیت محترم عتبه عباسی، جناب آقای سید احمد صافی، بیش از ۱۰۰ تن خاک مقدس کربلا و ۸۰ لیتر آب متبرک سرداب‌های مطهر حضرت سیدالشهدا (ع) و حضرت اباالفضل العباس (ع) به کشور، انتقال یافت.

وی ادامه داد: بر اساس این ظرفیت، مهر اختصاصی حرم مطهر رضوی به‌طور کامل از تربت کربلا تولید شد و امروز فرایند جایگزینی آن‌ها در صحن‌ها و رواق‌های حرم آغاز شده است و روند خارج‌سازی مهرهای قدیمی و جایگزینی آن‌ها در حال انجام است.

خوراکیان یادآور شد: سالانه بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مهر در حرم مطهر رضوی مورد استفاده زائران قرار می‌گیرد و از این پس، تمامی این مهرها با تربت اعلای کربلای معلی خواهند بود.

مدیر عالی حرم مطهر رضوی با قدردانی از همه همکاران و نهادهای پشتیبان خاطرنشان کرد: خدمت به زائران حضرت امام رضا (ع) بالاترین افتخار برای ماست و امیدواریم با اجرای این طرح معنوی، فضای بندگی و عبادت در حرم مطهر رضوی بیش از پیش متبرک و نورانی شود.

