جایگزینی بیش از ۳۰۰ هزار مُهر تربت کربلا با مهرهای قدیمی حرم مطهر رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خوراکیان اظهار کرد: تعویض مهرهای حرم مطهر یکی از درخواستها و دغدغههای مهم تولیت آستان قدس رضوی بود که امروز به فضل الهی محقق شد.
مدیر عالی حرم مطهر رضوی با اشاره به فرآیند تأمین خاک مطهر، افزود: با دستور تولیت محترم آستان قدس رضوی، آیتالله مروی و با مساعدت تولیت محترم عتبه حسینی، حضرت حجتالاسلام والمسلمین سید مهدی کربلایی و همچنین تولیت محترم عتبه عباسی، جناب آقای سید احمد صافی، بیش از ۱۰۰ تن خاک مقدس کربلا و ۸۰ لیتر آب متبرک سردابهای مطهر حضرت سیدالشهدا (ع) و حضرت اباالفضل العباس (ع) به کشور، انتقال یافت.
وی ادامه داد: بر اساس این ظرفیت، مهر اختصاصی حرم مطهر رضوی بهطور کامل از تربت کربلا تولید شد و امروز فرایند جایگزینی آنها در صحنها و رواقهای حرم آغاز شده است و روند خارجسازی مهرهای قدیمی و جایگزینی آنها در حال انجام است.
خوراکیان یادآور شد: سالانه بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مهر در حرم مطهر رضوی مورد استفاده زائران قرار میگیرد و از این پس، تمامی این مهرها با تربت اعلای کربلای معلی خواهند بود.
مدیر عالی حرم مطهر رضوی با قدردانی از همه همکاران و نهادهای پشتیبان خاطرنشان کرد: خدمت به زائران حضرت امام رضا (ع) بالاترین افتخار برای ماست و امیدواریم با اجرای این طرح معنوی، فضای بندگی و عبادت در حرم مطهر رضوی بیش از پیش متبرک و نورانی شود.
