به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خوراکیان در دیدار مجتبی محمودی، رئیس و دیگر مسئولان و کارکنان مرکز اسناد و کتابخانه ملی شرق کشور، اظهار کرد: سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار جلد کتاب در حرم منور رضوی تقدیم زائران می‌شود.

مدیر عالی حرم مطهر امام رضا (ع) ادامه داد: تعداد ۱۶۰ هزار جلد کتب ادعیه و قرآن نیز در اماکن متبرکه در دسترس زائران قرار دارد.

وی با اشاره به تلاش‌های گسترده برای بیگانه کردن جوانان از هویت اصلی‌شان، افزود: این آسیب فرهنگی فراتر از تأثیر رسانه‌های سطحی، حاصل کار اتاق‌های فکری با برنامه‌ریزی دقیق است و فرد فاقد هویت، به راحتی قابل مدیریت است.

خوراکیان ضمن اظهار تأسف بیان کرد: رسانه‌ها و افرادی که مخاطب را جذب می‌کنند، در ارائه نکات مثبت کشور ضعف دارند.

مدیر عالی حرم مطهر امام رضا (ع) با بیان اینکه نباید ایرادات را نادیده گرفت، ادامه داد: باید واقعیت‌ها را دید و پذیرفت که ایران در مسیر پیشرفت، قابل مقایسه با گذشته نیست.

وی با تاکید بر تلاش گسترده برای بیگانه کردن نسل جوان با هویت تمدنی و تاریخی خود، افزود: زحمت شما در مرکز اسناد و کتابخانه ملی حفظ این هویت است که نتایج این اقدامات در کوتاه مدت دیده نمی‌شود، بلکه اهل فن آن را درک می‌کنند.

خوراکیان همچنین با اشاره به ارزش جمع‌آوری اسناد و روشن شدن نکات مبهم تاریخی، ادامه داد: اسناد بسیار مهم است و نکات زیادی را روشنگری می‌کند و فعالیت مرکز اسناد و کتابخانه ملی در دوره اخیر فعالیت مرکز مشهد، مشهود است.

مدیر عالی حرم مطهر امام رضا (ع) با مقایسه دستاوردهای فرهنگی و فکری با کارهای مهندسی، افزود: نتایج کارهای فرهنگی و فکری بلندمدت است و نباید انتظار نتیجه آنی داشت.

وی در بخش دیگری از این دیدار با اشاره به آمار بالای حضور زائران در زمان سال تحویل در حرم مطهر رضوی اشاره کرد و ادامه داد: دلیل این حضور، نیاز مردم به بودن در لحظات مهم زندگی در کنار ائمه اطهار (ع) است که نشان‌دهنده باطن متدین مردم ایران است.

خوراکیان با تاکید بر اینکه هیچ مفهومی مانند زیارت مورد هجوم نیست، خاطرنشان کرد: زیارت، مفاهیمی مانند آرامش و تغذیه معنوی را برای انسان به ارمغان می‌آورد.

مدیر عالی حرم مطهر امام رضا (ع) افزود: در سال، حدود ۲۶۰ میلیون تشرف به حرم مطهر رضوی وجود دارد و از ۹۸ کشور جهان، زائر به حرم امام هشتم مشرف می‌شوند.

وی ادامه داد: در بخش توسعه حرم، پروژه‌هایی مانند توسعه فضاهای مسقف، رواق امیرالمومنین (ع) و استفاده از پشت بام آن برای رفاه زائران در حال اجراست.

خوراکیان هوشمندسازی در حرم رضوی با همکاری دانشگاه شریف و فردوسی برای ارائه خدمات بهتر به زائران نیز در حال پیگیری است.

مدیرعالی حرم مطهر امام رضا (ع) گفت: ۸۹ هزار خدمه و خادمیار در ۶۲ عنوان خدمتی در حرم مطهر رضوی مشغول به خدمت هستند.

وی افزود: اولویت اصلی در حوزه حرم، فراهم کردن زیارتی آسان، ارزان و متعالی است که این امر از مبدا تا مقصد سفر زائر را شامل می‌شود. همچنین، توسعه شبکه‌سازی زائران در عرصه‌های مختلف و ارتقا گروه‌های دانشجویی، دانش‌آموزی و مسجدی باید انجام گیرد.

خوراکیان با اشاره به نقش حرم رضوی در تقویت همبستگی اجتماعی، ادامه داد: خدمت رسانی ۱۴۰ موکب در اطراف حرم در زمان‌های خاص، موجب تقویت همبستگی اجتماعی می‌شود.

زیارت بامعرفت با ارائه آرای امام

مجتبی محمودی، رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی شرق کشور نیز در این دیدار اظهار کرد: زیارت با معرفت در گرو معرفی جامع امام و ارائه آرا و روایات ایشان به زائر است تا جامعه به سمت سبک زندگی و سیره عالم آل محمد (ع) نزدیک شود.

رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی شرق کشور افزود: مرکز اسناد و کتابخانه ملی شرق کشور متولی گردآوری و حفظ میراث مکتوب در استان‌های خراسان است که درحال حاضر حدود ۱۳ میلیون برگ پرونده را نگهداری می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: افزودن بر غنای حافظه ملی ایرانیان با گردآوری گنجینه‌های ارزشمند هنری و فرهنگی اسناد فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان در یکصد سال گذشته و نیز مجموعه ۸۰ ساله روزنامه خراسان و هزاران عکس و سند مانا از جمله اقدامات این مرکز در دو سال اخیر بوده است.

محمودی با تاکید بر اهمیت موضوع «هویت» در فرهنگ عمومی اظهار کرد: برگزاری همایش‌های بزرگ آرشیویست‌های استان‌های خراسان در سال جاری و گردهم‌آیی ناشران و فعالان عرصه کتاب در سال گذشته و رونمایی از کتاب دیوان زنده‌یاد غلامرضا قدسی از دیگر رخدادهای شاخص مرکز اسناد و کتابخانه ملی شرق کشور بوده است.