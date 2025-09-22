محمد مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیتهای گسترده و پیشرفتهای چشمگیر رشته کشتی در چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: این رشته ورزشی در این استان در جایگاه خوبی قرار دارد و ما در سطح ملی حرف برای گفتن داریم.
وی با اشاره به اینکه در این استان همه ظرفیتها وجود دارد و مشکلی از لحاظ مربی، سالن، زیرساختها، برنامههای آموزشی و… نداریم تصریح کرد: بیان مشکلات دردی را دوا نمیکند و باید برای حل مسائل حوزه مدیریتی برای صعود به مدارج بالا راهحل ارائه شود.
جهش تاریخی کشتی چهارمحال و بختیاری از رتبه ۲۹ به ۱۲ کشوری
رئیس هیئت کشتی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: کشتی این استان در سال ۱۴۰۳ به جهت ارتقا رنکینگ در کشور اول شد، یعنی طی یک سال از رتبه ۲۹ کشوری به رتبه ۱۲ کشوری رسیده که در کشور بینظیر است.
مسعودی با بیان اینکه مهدی نوروزی در وزن ۵۷ کیلوگرم از این استان بعد از ۴۳ سال در صربستان قهرمان جهان شد، همچنین برای نخستینبار، کشتیگیران این استان به همراه مربیانشان در اردوهای تیم ملی حضور یافتند.
وی با اشاره به اینکه بهروز جمشیدی از این استان ۱۲ سال کاپیتان تیم ملی بوده و قهرمان جهان و آسیا است و امروز بهعنوان مربی در استان فعال است، اذعان داشت: همدلی در فضای کشتی استان ایجاد شده و مشکلات در فضایی صمیمانه در حال حل شدن هستند و اعزامها به مسابقات بدون غیبت درحال انجام است.
رئیس هیئت کشتی چهارمحال و بختیاری نبود اسپانسر را مهمترین مشکل کشتی در این استان عنوان و خاطرنشان کرد: ورزش در این استان و بهویژه کشتی نیازمند یک حامی مالی است که بتواند یک سال پای کار کشتی باشد.
مسعودی عنوان داشت: ما در این استان ظرفیتهای بسیاری هم در حوزه فرنگی و هم آزاد داریم، اما در کشتی فرهنگی پتانسیلهای بالایی داریم و در این حوزه قهرمان جهان و قهرمان آسیا داریم، اما در رشته آزاد هم برای اولین بار یکی از کشتیگیران از فرخشهر به همراه مربی به اردوی تیم ملی دعوت شده است.
وی با اشاره به قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی بعد از ۱۲ سال در کرواسی یادآور شد: این موفقیت موجب میشود خانوادهها فرزندانشان را به سمت کشتی سوق دهند.
کشتی، پرچم کشور را در میادین ملی بالا میبرد
رئیس هیئت کشتی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه هفت عضو تیم ملی کشتی فرنگی ایران از بختیاریها بودند تاکید کرد: این موضوع منجر میشود به سبب وجود تشابه زبانی و فرهنگی جوانان و نوجوانان استان بیشتر به سمت کشتی سوق یابند.
مسعودی با بیان اینکه امید است استاندار، نمایندگان مجلس و سایر مسئولان پای کار حمایت از کشتی بیایند چراکه امروز ورزش کشتی است که پرچم کشور را در میادین ملی بالا میبرد، اما متأسفانه پولها برای رشتهای دیگر خرج میشود و مدالها در جایی دیگر به دست میآید.
وی عنوان داشت: در طول ۴۴ سال پس از انقلاب، ۸۴/۶ درصد مدالهای جهانی و المپیک ایران توسط کشتیگیران کسب شده است؛ آماری که نشاندهنده اهمیت راهبردی این رشته در ورزش کشور است، کشتی برای ما صرفاً یک ورزش نیست؛ بلکه یک سبک زندگی و مکتبی است که پهلوانانی چون تختی، حسن یزدانی و حمید سوریان از آن برخاستهاند، این رشته، سبک زندگی و نماد اخلاق و غیرت ایرانی است.
