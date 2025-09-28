برگزاری مسابقات انتخابی استعدادهای برتر کشتی در شهرکرد

محمد مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: استان چهارمحال و بختیاری طی سالیان گذشته پیشرفت خوبی در رشته کشتی داشته است و ظرفیتهای خوبی در این زمینه وجود دارد، به عنوان مثال در ترکیب تیم ملی در جام تختی در شیراز مرتضی نصیری و ابالفضل مرادی دو کشتیگیر از این استان بودند که در دو وزن بزرگسالان حضور داشتند.
وی افزود: در بروجن و هفشجان ظرفیت کشتی فرنگی بیشتر از سایر نقاط استان است، ورزشکاران در شهرستانهای فارسان، فرخشهر، سامان در رشته آزاد فعال هستند و در لردگان در هر دو رشته استعدادهایی داریم.
رئیس هیئت کشتی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: دهم و یازدهم مهرماه در سالن شهدای دانشآموز آموزش و پرورش شهرکرد، مسابقات انتخابی استعدادهای برتر در رده سنی خردسالان و نونهالان برگزار میشود و تیم کشتی آزاد به مشهد مقدس و تیم کشتی فرنگی به شیراز برای قهرمانی کشور اعزام میشوند.
وی بیان داشت: این مسابقات دو روز متوالی در رشتههای فرنگی و آزاد در استان برگزار میشوند.
مسعودی عنوان داشت: برای حمایت از کشتی دست نیاز به سمت مسئولان دراز میکنیم و امیدواریم در کنار کشتی باشند تا بتوانیم به هدف اصلی که همان ارتقای کشتی است، برسیم.
