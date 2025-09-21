به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدامیر کاظمی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی روند صعودی تصادفات جاده‌ای و افزایش حجم تردد پس از پایان تعطیلات، در جلسه شورای راهبری تصادفات استان خراسان جنوبی مصوب شد که از یوم جاری خودروهای دارای تخلفات سرعت بحرانی توقیف سیستمی و اعمال قانون شوند.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: بر اساس مصوبه این جلسه، خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین با سرعت بیش از ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت به مدت ۳ روز توقیف خواهند شد.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی در ادامه گفت: خودروهای سبک با سرعت بین ۱۳۰ تا ۱۵۰ کیلومتر بر ساعت ۳ روز توقیف و خودروهای با سرعت بیش از ۱۵۰ کیلومتر بر ساعت یک هفته توقیف می‌شوند.

سرهنگ کاظمی افزود: در محور بیرجند-اسدیه و بالعکس، خودروهای سبک با سرعت بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ کیلومتر بر ساعت ۳ روز توقیف و با سرعت بیش از ۱۵۰ کیلومتر بر ساعت یک هفته توقیف خواهند شد و در صورت تکرار تخلفات سرعت بحرانی، مدت توقیف خودورها به ۱۴ روز افزایش می‌یابد.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: به جهت کاهش و مهار تصادفات جاده‌ای، ماموران با به کارگیری حداکثر توان عملیاتی و بدون اغماض با تخلفات و سرعت‌های بحرانی برخورد خواهند کرد.