چهار مرکز رشد و مرکز نوآوری در افق توسعه پارک علم و فناوری اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل از برنامهریزی برای راهاندازی چهار مرکز نوآوری و رشد در حوزههای کلیدی خبر داد و گفت: این مراکز در آینده نزدیک فعالیت خود را آغاز خواهند کرد و به عنوان موتور محرک زیستبوم نوآوری استان، زمینهساز تحول در اقتصاد دانشبنیان خواهند بود.
حبیب ابراهیمپور گفت: نخستین گام، راهاندازی مرکز نوآوری و کارآفرینی هوش مصنوعی و فناوریهای شناختی است؛ مرکزی که با هدف پرورش استارتاپهای دیجیتال و توسعه توانمندیهای فناورانه در حوزههای نوین، استان را در مسیر اقتصاد هوشمند و آیندهمحور قرار خواهد داد.
وی ادامه داد: دومین محور مهم، ایجاد مرکز نوآوری و کارآفرینی انرژیهای تجدیدپذیر است. با توجه به ظرفیتهای غنی اردبیل در انرژی خورشیدی، بادی و زیستمحیطی، این مرکز میتواند بستری برای توسعه فناوریهای سبز و حرکت استان به سوی اقتصاد پایدار و دوستدار محیط زیست فراهم آورد.
رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل افزود: در کنار این اقدامات، مرکز رشد مشترک پارک و دانشگاه پیام نور استان نیز راهاندازی خواهد شد. این مرکز با هدف همافزایی دانشگاه و پارک، به دانشجویان و پژوهشگران امکان میدهد ایدههای خلاقانه خود را در یک فضای حمایتی به کسبوکارهای دانشبنیان و قابل تجاریسازی تبدیل کنند.
وی افزود: چهارمین گام نیز ایجاد مرکز رشد علوم و فناوریهای نرم و صنایع خلاق است؛ مرکزی که با بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی، هنری و اجتماعی استان، اردبیل را به یکی از کانونهای نوآوری فرهنگی و صنایع خلاق در کشور تبدیل خواهد کرد.
ابراهیم پور در پایان تأکید کرد: راهاندازی این مراکز، بخشی از راهبرد کلان پارک علم و فناوری برای ارتقای جایگاه استان در عرصه نوآوری، توسعه اقتصاد دانشبنیان و حمایت از جوانان نوآور و کارآفرین است.
نظر شما