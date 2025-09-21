متهمان درگیری و تخریب در کافه ایلام بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالوهاب بخشنده افزود: حسب گزارش مرجع انتظامی مبنی بر وقوع یک فقره درگیری در یکی از کافه‌های ایلام که منجر به جرح، تخریب و اخلال در نظم در ایلام توسط چند نفر از ارازل و اوباش، موضوع به‌سرعت در دستور کار دادستانی مرکز استان قرار گرفت و بلافاصله از سوی بازپرس کشیک، دستورات قضایی لازم جهت شناسایی متهمین و انجام تحقیقات تکمیلی صادر شد.

بخشنده ادامه داد: در اجرای این دستور، با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، متهمین شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: پرونده جهت انجام تحقیقات تکمیلی در یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایلام در حال رسیدگی است.

دادستان ایلام در پایان ضمن هشدار نسبت به اخلال در نظم و سلب آسایش همشهریان، تأکید کرد: با افراد مخل امنیت عمومی و ارازل و اوباش به‌صورت قاطع و قانونی برخورد خواهد شد.